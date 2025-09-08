Bác sĩ Bệnh viện Bình Dân bay gấp ra Côn Đảo cứu người bệnh

Sáng sớm 8-9, TS-BS Nguyễn Tạ Quyết, Trưởng khoa Gan Mật Tụy, Bệnh viện Bình Dân đã đáp chuyến bay sớm nhất đến Côn Đảo để hội chẩn trực tiếp, tham vấn hướng điều trị cấp cứu cho một bệnh nhân bị đa chấn thương phức tạp vừa nhập viện tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.

Người bệnh là một học sinh nam, 17 tuổi, bị xe tông từ phía sau, té ngã văng về phía trước 4m, được đưa đến Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo cấp cứu trong tình trạng rất nặng sau té ngã do tai nạn giao thông.

Kết quả siêu âm tại giường ghi nhận, người bệnh tổn thương thận trái, theo dõi tổn thương nội tạng với hình ảnh dịch ổ bụng lượng ít khu trú vùng hạ vị. Người bệnh mất máu nhiều, các bác sĩ quyết định hồi sức, truyền dịch, theo dõi sát sinh hiệu, tình trạng bụng và đặt thông niệu đạo để theo dõi.

Hình ảnh chụp cắt lớp (MSCT-Scan) vùng bụng cho thấy chấn thương thận trái độ IV, chấn thương lách độ III, dập đuôi tụy, theo dõi dập đuôi tụy và hiện không ghi nhận tổn thương các cơ quan khác như xương, phổi, màng phổi. Bệnh nhân được truyền 1 đơn vị hồng cầu lắng và 4 đơn vị huyết tương.

Để tăng cường trong chẩn đoán xác định và điều trị cho người bệnh, Ban Giám đốc Bệnh viện Bình Dân đã cử TS-BS Nguyễn Tạ Quyết, Trưởng khoa Gan Mật Tụy đáp máy bay đến đặc khu Côn Đảo để thăm khám cho người bệnh. Hiện bệnh nhân tạm ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực.

Bác sĩ đang thăm khám cho người bệnh

Cũng trong sáng 8-9, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, sở đã nắm được thông tin và đánh giá cao quyết định của Giám đốc Bệnh viện Bình Dân về việc cử bác sĩ chuyên khoa giỏi ra đặc khu Côn Đảo nêu trên. Đây là phương án an toàn nhất cho người bệnh bị chấn thương bụng kín, hơn nữa, hiện tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã có đủ phương tiện điều trị, nhất là phòng mổ và ngân hàng máu vừa được các bệnh viện thành phố triển khai cho đặc khu Côn Đảo.

“Trường hợp này một lần nữa cho thấy ý nghĩa của chương trình luân phiên các bác sĩ chuyên khoa từ đất liền ra Côn Đảo. Đây không chỉ là sự bổ sung nguồn lực chuyên môn chất lượng cao cho y tế địa phương, mà còn thể hiện tinh thần tận tụy, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ của đội ngũ thầy thuốc – luôn đặt sự sống của người bệnh lên trên hết”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

THÀNH SƠN