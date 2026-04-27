Mở rộng độ bao phủ, nâng chất lượng y tế

Những ngày giữa tháng 4-2026, rất đông người dân các phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM đã đến các trạm y tế để khám, tầm soát bệnh, sức khỏe miễn phí. Không còn cảnh chờ đợi tại các bệnh viện lớn, dịch vụ y tế chất lượng cao đã gần dân, sát dân, mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Chăm sóc sức khỏe toàn diện

Buổi sáng cuối tuần, con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Bàn Cờ) rôm rả, đông người hơn thường ngày. Sau đợt khám sức khỏe miễn phí định kỳ ngày 17-4, chuyện xóm giềng nói với nhau không chỉ là giá cả, chợ búa… mà có cả huyết áp, đường huyết, chế độ ăn uống, chỉ cho nhau cách tập thể dục.

Bà Trần Thị Sánh (65 tuổi) vừa tập thể dục, vừa kể với hàng xóm: nhờ đi khám sức khỏe miễn phí, tôi mới biết bị huyết áp cao, bác sĩ dặn phải ăn nhạt lại, thường xuyên tập thể dục. Còn anh Nguyễn Trọng Phú (38 tuổi) cho biết, bình thường anh đi làm suốt, không có thời gian đi khám. Vừa qua, anh được khám tại phường, nghe bác sĩ tư vấn xong mới hiểu cần quan tâm sức khỏe nhiều hơn.

Những thay đổi từ một con hẻm nhỏ cho thấy hiệu ứng bước đầu của chương trình khám sức khỏe toàn dân mà TPHCM đang triển khai. Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đợt ra quân giữa tháng 4-2026 đã triển khai tại 168 phường, xã, huy động hơn 100 bệnh viện cùng hàng ngàn y, bác sĩ tham gia. Mục tiêu mỗi người dân được khám ít nhất 1 lần trong năm, hình thành thói quen khám định kỳ, chuyển từ “chữa bệnh” sang “chủ động phòng bệnh”. Kết quả bước đầu cho thấy 25%-30% người được khám phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm, nhiều trường hợp chưa từng đi khám trước đó. Đây là cơ sở quan trọng để can thiệp sớm, giảm nguy cơ biến chứng và chi phí điều trị.

Tuy nhiên về lâu dài, để tiến hành chăm sóc sức khỏe cho người dân một cách chủ động, liên tục, ngành y tế thành phố đã tiên phong đổi mới mô hình hoạt động của trạm y tế phường, xã, đặc khu theo các “đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn”. Với mô hình hoạt động này, trạm y tế xã, phường không đơn thuần là nơi khám chữa bệnh thụ động mà chuyển thành trung tâm điều phối chủ động trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn.

Hướng tới trung tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng cho biết, ngành y tế thành phố đang phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Mỗi khu vực được định hướng hình thành hạt nhân y tế đủ năng lực, liên thông chặt chẽ với toàn hệ thống. Thời gian qua, nhiều giải pháp đồng bộ đã được triển khai như phát triển cơ sở 2 của bệnh viện tuyến cuối tại khu vực xa trung tâm, luân phiên bác sĩ, mở rộng trạm cấp cứu vệ tinh, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật. Qua đó, rút ngắn thời gian tiếp cận dịch vụ, giảm tải tuyến cuối và nâng hiệu quả, tính bền vững của toàn hệ thống.

Không chỉ mở rộng mạng lưới rộng khắp, các bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn thành phố đã không ngừng phát triển kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao. Nhiều kỹ thuật trước đây buộc người bệnh phải ra nước ngoài điều trị thì nay đã được thực hiện thành công tại TPHCM với chi phí hợp lý, chất lượng điều trị ngày càng cao. Cùng với đó, nhiều đơn vị, bệnh viện tuyến cuối được xây dựng mới hoặc nâng cấp quy mô lớn như Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học; Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch… Các cơ sở này không chỉ tăng số giường bệnh mà còn được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của người dân.

“Các công trình y tế trọng điểm thể hiện rõ quyết tâm đầu tư mạnh mẽ của thành phố cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, là minh chứng cho cam kết nhất quán trong đầu tư y tế hiện đại, bền vững, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại đô thị có đến hơn 14 triệu dân, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của khu vực ASEAN”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.

THÀNH AN