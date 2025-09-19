Xây dựng bệnh viện chuyên sâu điều trị đột quỵ tại Nha Trang

Sáng 19-9, lễ động thổ dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế S.I.S Nha Trang tổ chức tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là dự án điều trị chuyên sâu về đột quỵ tại khu vực Nam Trung bộ và là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ, khởi động dự án. Ảnh: ĐỨC THỊNH

Dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế S.I.S Nha Trang do Liên danh Công ty CP Bệnh viện SIS Nha Trang và Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Cường làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích khoảng 2ha tại Khu đô thị Mỹ Gia (phường Nam Nha Trang).

Bệnh viện có quy mô 200 giường bệnh, tổng vốn đầu tư khoảng 400 tỷ đồng (định hướng phát triển lên 300 - 500 giường trong tương lai); dự kiến đưa vào hoạt động cuối năm 2027. Mục tiêu dự án góp phần cứu sống hàng ngàn người mỗi năm, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và nâng cao chất lượng điều trị trong khu vực Nam Trung bộ.

Khu đất thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế S.I.S Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Dự án này cũng góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó có nội dung “đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển y tế”; đồng thời góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phối cảnh Bệnh viện Đa khoa quốc tế S.I.S Nha Trang. Ảnh: S.I.S

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các điều kiện cần thiết, tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án hoàn thành đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

HIẾU GIANG