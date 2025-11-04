Đồng chí Đỗ Văn Chiến được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội

Sáng 4-11, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Đỗ Văn Chiến. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương.

Đồng thời, đồng chí Đỗ Văn Chiến được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Văn Chiến. Ảnh: QUANG PHÚC

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Văn Chiến.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại buổi lễ, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng đồng chí Đỗ Văn Chiến được Trung ương, Bộ Chính trị giao trọng trách mới. Theo Tổng Bí thư, việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, chuẩn bị thật tốt cho việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho đồng chí Đỗ Văn Chiến. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư nêu rõ, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã có quá trình tham gia cách mạng và trưởng thành từ hoạt động thực tiễn, từ cơ sở; đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác tập hợp, vận động quần chúng. Đồng chí đã tham gia Ban Chấp hành Trung ương nhiều khóa, tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cùng với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tham gia lãnh đạo các mặt công tác của Đảng, của đất nước trong thời gian dài.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, góp phần làm cho Quốc hội ngày càng phát huy vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị của đất nước, thực hiện hiệu quả hơn nữa việc thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng.

Tổng Bí thư ghi nhận, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ công tác của mình trước đây, phân công bất cứ nhiệm vụ nào, đồng chí đều nỗ lực hết sức, từ các địa phương về các cơ quan Trung ương và đặc biệt trong thời gian tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng Bí thư mong muốn đồng chí Đỗ Văn Chiến với cương vị, vị trí công tác mới sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất với các đồng chí trong Đảng ủy Quốc hội, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để lãnh đạo Quốc hội hoàn thành các nhiệm vụ công tác, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và các quyết sách của Quốc hội trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Văn Chiến bày tỏ xúc động được Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định phân công, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội; chia sẻ, đây vừa là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm mới, bản thân phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành thật tốt.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã tin tưởng giao trọng trách mới. Trên cương vị công tác mới, đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định, sẽ không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, hoàn thiện phương pháp công tác, đoàn kết, tận tụy, hết lòng hết sức cùng với đồng chí Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ của cơ quan.

Tân Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: QUANG PHÚC

Lãnh đạo Đảng, Quốc hội chúc mừng Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Ảnh: QUANG PHÚC

