Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn SCG Việt Nam

Sáng 22-9, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM đã tiếp và làm việc với ông Sakchai Patiparnpreechavud, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn SCG Việt Nam và một số thành viên Ban Giám đốc SCG Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp và làm việc với Ban Giám đốc Tập đoàn SCG Việt Nam. Ảnh: Việt Dũng

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Lưu Quang đánh giá cao hoạt động của Tập đoàn SCG Việt Nam, xem đây là đối tác chiến lược của TPHCM. Theo đồng chí Trần Lưu Quang, TPHCM sau khi mở rộng, tạo thêm dư địa đầu tư rộng lớn cho nhiều tập đoàn, trong đó có SCG Việt Nam.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, trong bối cảnh TPHCM đang tập trung kiện toàn công tác sắp xếp bộ máy hành chính, không tránh khỏi ảnh hưởng đến tiến độ một số dự án. Tuy nhiên, đồng chí Trần Lưu Quang tin tưởng sắp tới, với việc TPHCM được phân cấp phân quyền chủ động hơn, thủ tục hành chính đơn giản hơn sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư. Đồng chí Trần Lưu Quang giao UBND TPHCM hỗ trợ giải quyết kịp thời các vướng mắc của SCG Việt Nam.

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Lưu Quang mong muốn SCG Việt Nam chia sẻ định hướng phát triển xanh của TPHCM cùng với việc mở rộng hơn nữa các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng SCG Việt Nam sẽ phát triển mạnh hơn trong thời gian tới, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của thành phố; lãnh đạo TPHCM sẵn sàng tháo gỡ khó khăn của SCG Việt Nam để mang lại lợi ích chung.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quà lưu niệm tặng ông Sakchai Patiparnpreechavud, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn SCG Việt Nam. Ảnh: Việt Dũng

Theo ông Sakchai Patiparnpreechavud, đến nay, SCG đã đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn 7,1 tỷ USD, sở hữu 28 công ty (hơn 50 nhà máy) hoạt động trong nhiều lĩnh vực cốt lõi như hóa dầu, bao bì, xi măng và vật liệu xây dựng, phân phối và logistics, với tổng số hơn 15.000 lao động trên toàn quốc. SCG Việt Nam là một trong những nhà đầu tư lớn nhất trong số các doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, chiếm khoảng 50% tổng vốn đầu tư Thái Lan, trong khi giá trị tài sản của SCG Việt Nam chiếm 30% tổng tài sản toàn Tập đoàn SCG.

Trong lĩnh vực môi trường và công nghệ, SCG Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Tại Việt Nam, SCG sản xuất nhiều sản phẩm xanh sáng tạo trong các ngành khác nhau và áp dụng công nghệ xanh vào các dây chuyền sản xuất; đồng hành cùng cơ quan quản lý trong việc tổ chức các Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), robot và chuyển đổi số trong hầu hết các hoạt động.

Ông Sakchai Patiparnpreechavud đánh giá cao và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo và các cơ quan chức năng của TPHCM trong việc thúc đẩy các dự án đã và đang triển khai của SCG Việt Nam, nhất là tại TPHCM vừa mở rộng có nhiều tiềm năng.

Lãnh đạo TPHCM và Ban Giám đốc SCG Việt Nam chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Việt Dũng

THỤY VŨ