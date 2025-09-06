Chính trị

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Ứng dụng cao nhất công nghệ phục vụ đại hội

SGGPO

Ngày 6-9, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM làm việc với Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và khảo sát địa điểm để xem xét chọn nơi tổ chức đại hội.

Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và lãnh đạo các sở, ban, ngành TPHCM cùng dự buổi khảo sát.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khảo sát địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Thực hiện: VĂN MINH

Tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn đã báo cáo tình hình thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì buổi làm việc. Ảnh: VĂN MINH

Lãnh đạo các sở, ban, ngành TPHCM đã báo cáo tiến độ công việc chuẩn bị. Trong đó, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM báo cáo về tiến độ, kết quả thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM và Công an TPHCM cũng đã báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội...

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, nhất là Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội khẩn trương rà soát tiến độ công tác chuẩn bị và tổ chức phục vụ đại hội vì thời gian chuẩn bị đại hội không còn nhiều, đồng thời thường xuyên báo cáo tiến độ. Đồng chí cũng đề nghị, phải phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu trong buổi làm việc. Ảnh: VĂN MINH

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thống nhất với các ý kiến góp ý, đề xuất của các thành viên trong Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội. Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan phải phối hợp thật tốt công tác chuẩn bị và tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí lưu ý một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác thông tin tuyên truyền, công tác hậu cần, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ đại hội, đảm bảo an ninh trật tự...

Trong đó, Sở KH-CN TPHCM lưu ý phải ứng dụng cao nhất công nghệ thông tin trong đại hội theo nguyên tắc “tiện dụng, thực chất, không lãng phí”.

Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn báo cáo tiến độ chuẩn bị chuẩn bị và tổ chức phục vụ đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Về công tác truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan phải phối hợp thật tốt, đảm bảo truyền thông đa nền tảng, mang tính hiện đại, truyền thông hiệu quả, lan tỏa sâu rộng đến người dân; tổ chức tốt công tác triển lãm, chương trình nghệ thuật phục vụ đại hội...

Trước buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã đi khảo sát địa điểm để xem xét lựa chọn nơi tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

>> Một số hình ảnh tại buổi khảo sát, chuẩn bị công tác tổ chức đại hội. Ảnh: VĂN MINH:

VĂN MINH

