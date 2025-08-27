Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Phát triển Côn Đảo thành đảo xanh, thông minh gắn với bảo tồn

Làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang định hướng phát triển Đặc khu Côn Đảo theo hướng xanh – thông minh, gắn với bảo tồn các giá trị truyền thống lịch sử, đặc trưng của vùng đất này.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo. Thực hiện: VĂN MINH

Ngày 27-8, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng đoàn công tác thăm, làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo.

Đi cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.

Đồng chí Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát triển gắn với bảo tồn

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo Lê Anh Tú cho biết, từ ngày 1-7-2025 đến nay, bộ máy đặc khu đã được kiện toàn, thành lập đầy đủ các cơ quan tham mưu, trung tâm chính trị, phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp. Sau gần 2 tháng vận hành, hệ thống chính trị tại Côn Đảo cơ bản hoạt động ổn định, đồng bộ; cán bộ, công chức được bố trí phù hợp với trình độ, chuyên môn; các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chưa phát sinh vướng mắc lớn.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Lê Anh Tú cũng nêu một số khó khăn, nhất là trong công tác quy hoạch, đất đai và xây dựng. Địa phương kiến nghị TPHCM rà soát, nghiên cứu bổ sung những cơ chế, chính sách từng được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) đề xuất để đưa vào danh mục kèm theo Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, nhằm sớm triển khai thúc đẩy phát triển Côn Đảo trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Anh Tú báo cáo với đoàn công tác. Ảnh: VIỆT DŨNG

Địa phương cũng kiến nghị TPHCM quan tâm đầu tư hệ thống điện mặt trời, hệ thống lọc nước biển tại các đảo nhỏ; đồng thời xây dựng nhà ở xã hội phục vụ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Côn Đảo.

Ngoài ra, lãnh đạo Đặc khu đề xuất tổ chức hệ thống camera giám sát toàn đảo; bố trí các điểm cấp nước sạch công cộng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và du khách.

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Nguyễn Công Vinh trao đổi với địa phương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, địa phương cũng kiến nghị đẩy nhanh việc ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm bảo đảm mỹ quan, an toàn và đồng bộ; đồng thời sớm tiến hành đo đạc, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai, tạo nền tảng quan trọng cho công tác quy hoạch, quản lý số và thu hút đầu tư trong giai đoạn tới.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi trao đổi với địa phương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi với địa phương, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết thành phố sẽ xem xét, giải quyết một số kiến nghị, trong đó có các vấn đề về kinh phí hoạt động tại địa bàn đặc thù, đầu tư hệ thống lọc nước biển, phát triển điện mặt trời, kinh tế đêm, xây dựng biểu tượng Côn Đảo và thúc đẩy chuyển đổi số...

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo về quy hoạch. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh tiềm năng, thế mạnh của Đặc khu Côn Đảo, nhất là Vườn quốc gia Côn Đảo đa dạng sinh học, hệ thống di tích lịch sử quốc gia đặc biệt và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định đây là lợi thế nổi trội để phát triển du lịch bền vững; đồng thời lưu ý cần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển và bảo tồn.

Xây dựng mô hình tài chính xanh gắn với du lịch

Khẳng định Côn Đảo có bề dày truyền thống cách mạng, mỗi tấc đất nơi đây chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Côn Đảo hội tụ đầy đủ tiềm năng, lợi thế để phát triển theo hướng xanh – thông minh, vừa khai thác du lịch truyền thống, vừa kết hợp du lịch nghỉ dưỡng cao cấp mang tầm quốc tế.

Từ định hướng đó, Bí thư Thành ủy TPHCM gợi mở 10 nội dung trọng tâm để phát triển Côn Đảo, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phát triển xanh gắn với bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của vùng đất thiêng. Đồng chí phân tích, phát triển xanh phải hội tụ đủ “bộ ba” điện gió – điện mặt trời – bộ lưu điện, đồng thời đề nghị Côn Đảo tận dụng tiềm năng, lợi thế hiện có để phát triển năng lượng tái tạo, xây dựng tài chính xanh, thị trường tín chỉ carbon và đầu tư hệ thống taxi điện.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về công tác quy hoạch, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang lưu ý, Côn Đảo cần xây dựng quy hoạch phát triển có tầm nhìn dài hạn, tính khả thi cao và hạ tầng tương xứng với quy mô phát triển mới. Trong đó, đặc biệt chú trọng hệ thống giao thông, sân bay, lưới điện, cấp nước… nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách khi dân số và lượng khách du lịch gia tăng trong tương lai.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Côn Đảo cần tăng cường quản lý tài sản, nhà đất công, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai, bởi quỹ đất phát triển không nhiều. Địa phương phải làm tốt công tác quản lý đất đai, đồng thời chuẩn bị đội ngũ chuyên môn phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án trong tương lai.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý phát triển hệ thống y tế, có chính sách thu hút y, bác sĩ giỏi từ các bệnh viện lớn của thành phố luân phiên về công tác định kỳ để chăm sóc sức khỏe cho hơn 12.000 dân, đồng thời khai thác tiềm năng du lịch y tế.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, phát triển Côn Đảo phải đi đôi với bảo vệ môi trường, trong đó cần quyết liệt ngay từ đầu trong xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa. Song song với phát triển kinh tế - xã hội, cần quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho cư dân và du khách.

Đồng chí cũng lưu ý, Côn Đảo phải coi trọng quản trị rủi ro thiên tai; mọi công trình, dự án khi triển khai cần tính toán đến khả năng chống chịu thiên tai và các cơn bão.

Đồng chí Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Khẳng định Côn Đảo là địa chỉ “về nguồn”, nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang gợi ý địa phương phối hợp thu hút các trường đại học, cao đẳng của thành phố đưa sinh viên đến Côn Đảo để tìm hiểu lịch sử, tham gia sinh hoạt truyền thống của đoàn, hội và các hoạt động chính trị có ý nghĩa. Đây là cách thiết thực góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

VĂN MINH