Mỹ và Ukraine ghi nhận “tiến triển lớn” trong đàm phán hòa bình

Ngày 23-11, các phái đoàn Mỹ và Ukraine cho biết, cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) về kế hoạch hòa bình 28 điểm do Washington đề xuất đã đạt “tiến triển đáng kể”.

Một vụ tấn công bằng drone của Nga tại thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: THX

Theo CNN, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, dẫn đầu đoàn đàm phán Mỹ, đánh giá đây là “cuộc họp hiệu quả và ý nghĩa nhất” kể từ khi quá trình thương lượng bắt đầu, dù vẫn còn một số bất đồng cần được thu hẹp. Ông khẳng định các vấn đề còn lại “không phải là trở ngại không thể vượt qua”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nhấn mạnh kết quả thực chất, nói rằng có dấu hiệu cho thấy nhóm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lắng nghe nhiều hơn. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine “thiếu biết ơn”, song Ngoại trưởng Rubio cho biết căng thẳng đã được giải tỏa và Tổng thống Mỹ “hài lòng” với tiến trình đàm phán.

Trong khi đó, Anh, Pháp, Đức đã đưa ra một bản đề xuất đối trọng với kế hoạch của Mỹ, loại bỏ việc công nhận Crimea, Donetsk và Luhansk là lãnh thổ Nga đồng thời yêu cầu ngừng bắn trước khi bàn đến các sắp xếp lãnh thổ. Đề xuất của châu Âu cũng xóa mốc 100 ngày tổ chức bầu cử tại Ukraine, chuyển trọng tâm sang yêu cầu Nga “bồi thường xung đột”.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Rubio, thời hạn chót là ngày 27-11 để Ukraine chấp nhận kế hoạch hòa bình 28 điểm có thể được điều chỉnh, nhấn mạnh “ưu tiên là đạt được kết quả sớm nhất để ngăn thương vong”. Ông cũng khẳng định kế hoạch hòa bình có thể được tiếp tục được chỉnh sửa dựa trên phản hồi của các bên.

Hiện Nga chưa đưa ra phản ứng về các điều khoản đang được Mỹ và Ukraine thương lượng. Washington và Kiev dự kiến tiếp tục thảo luận trong những ngày tới, trước khi chuyển sang tham vấn với Moscow, bước then chốt quyết định khả năng chấm dứt xung đột kéo dài gần 4 năm.

