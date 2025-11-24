Thêm các hãng hàng không hủy chuyến đến Venezuela

Số lượng các hãng hàng không quốc tế hủy chuyến bay đến Venezuela đang gia tăng, sau khi Cơ quan hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cảnh báo các hãng thận trọng vì “tình huống nguy hiểm tiềm ẩn” khi bay qua không phận nước này.

Máy bay của hãng hàng không LATAM (Chile) ngừng bay tới Venezuela. Ảnh: LATAM

Theo bà Marisela de Loaiza, Chủ tịch Hiệp hội hàng không Venezuela (ALAV), có 6 hãng đã đình chỉ vô thời hạn các chuyến bay tới Venezuela, gồm Iberia (Tây Ban Nha), TAP Air Portugal (Bồ Đào Nha), LATAM (Chile), Avianca (Colombia), GOL (Brazil) và Caribbean (Trinidad & Tobago). Hãng hàng không Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) thông báo tạm ngừng các chuyến bay đến Venezuela từ ngày 24 đến 28-11.

FAA đã phát đi thông báo vào ngày 21-11, kêu gọi các hãng hàng không “cảnh giác cao độ” do “hoạt động quân sự gia tăng” và tình trạng an ninh xấu đi tại Venezuela. Cơ quan này nhấn mạnh nguy cơ có thể ảnh hưởng ở mọi độ cao, bao gồm cả khi máy bay đang cất cánh, hạ cánh hoặc đỗ tại sân bay. Ngoài ra, FAA cũng báo cáo có sự gia tăng các can thiệp vào hệ thống định vị vệ tinh (GPS) gần Venezuela, có thể gây ảnh hưởng suốt hành trình bay.

Tình hình căng thẳng này diễn ra trong bối cảnh gia tăng hiện diện quân sự Mỹ tại khu vực Caribe, bao gồm cả việc điều tàu sân bay USS Gerald R. Ford và nhiều chiến hạm khác. Theo các nguồn tin, Mỹ cũng tiến hành các chiến dịch tấn công nhằm vào các tàu mà nước này cáo buộc vận chuyển ma túy từ bờ biển Venezuela.

KHÁNH MINH