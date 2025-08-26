Biển Đông sắp đón thêm áp thấp nhiệt đới mới

Cơn bão số 5 vừa đi qua và nhiều địa phương còn chưa kịp khắc phục xong hậu quả thì ngoài khơi xa lại xuất hiện một áp thấp mới.

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngay sau khi bão số 5 suy yếu, vùng biển phía Đông Philippines lại xuất hiện một vùng áp thấp mới, tiềm ẩn nguy cơ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển vào khu vực Bắc Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết chiều nay 26-8, vùng áp thấp nằm ở khoảng 15,5-16,5 độ vĩ Bắc và 123,5-124,5 độ kinh Đông. Dự báo trong 24-36 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tiến vào Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Mô hình của châu Âu dự báo ngày 27-8, áp thấp sẽ vào Biển Đông. Nguồn: WINDY

Chiều tối cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công văn khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng, yêu cầu chủ động các biện pháp ứng phó.

Công văn đề nghị các địa phương theo dõi chặt diễn biến thời tiết, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện và ngư dân đang hoạt động trên biển để điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đảm bảo an toàn về người và tài sản, đồng thời duy trì liên lạc để xử lý các tình huống xấu có thể phát sinh.

