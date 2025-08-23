Áp thấp nhiệt đới đã thành cơn bão số 5

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia vừa thông tin: khoảng 7 giờ sáng nay 23-8, áp thấp nhiệt đới đã phát triển lên thành bão sau khi vào Biển Đông.

Bão số 5 có tên quốc tế là Kajiki đã hình thành từ áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông vào sáng 23-8.

Họa đồ dự báo bão số 5 cập nhật lúc 8 giờ sáng nay của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia vào lúc 7 giờ sáng nay, tâm bão ở vị trí khoảng 17,2 độ vĩ Bắc và 116,6 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ và tiếp tục mạnh hơn. Đến sáng 24-8 tâm bão sẽ ở gần quần đảo Hoàng Sa, sức gió tăng lên cấp 10-11, giật cấp 14.

Sang ngày 25-8, bão tiến vào vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế với cường độ mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15. Đến ngày 26-8, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực Trung Lào.

Ảnh vệ tinh vị trí đĩa mây do bão số 5 gây ra trên Biển Đông, cập nhật lúc 8 giờ 27 phút ngày 23-8. Nguồn: Zoom Earth

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua đạt cấp 10-11, giật cấp 14, sóng cao 4-6 m, biển động dữ dội.

Từ chiều mai 24-8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế, bao gồm Cồn Cỏ và Hòn Ngư, sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng cấp 9-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15, sóng cao 6-8m.

Từ đêm 24-8, vùng biển Bắc vịnh Bắc bộ, bao gồm Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-3m.

Trên đất liền, từ đêm 24-8, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Mưa lớn diện rộng sẽ xuất hiện từ đêm 24-8 đến hết ngày 26-8 với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ trên 250mm; riêng Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa 150-300mm, nơi cao nhất có thể vượt 600mm. Nguy cơ mưa cực lớn trên 200mm trong 3 giờ có thể xảy ra, kéo theo rủi ro lũ quét, sạt lở và ngập úng.

Nước dâng do bão tại các vùng ven biển Thanh Hóa - Quảng Trị có thể cao 0,5-1m, khiến mực nước tại Sầm Sơn, Hòn Ngư, Vũng Áng và Cửa Gianh đều vượt ngưỡng 3m.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cảnh báo, thời tiết trên biển và đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, mọi phương tiện, công trình trong vùng nguy hiểm, từ tàu du lịch, tàu vận tải đến lồng bè nuôi trồng thủy sản, đều không an toàn.

* Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó bão.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp chuẩn bị công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 5 (Kajiki) khi đi vào biển Đông, chiều 22-8

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành nêu trên tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến cụ thể tại địa phương.

Các tỉnh, thành phố ven biển tập trung chỉ đạo, triển khai ngay các biện pháp để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện và các hoạt động trên biển, ven biển.

Thủ tướng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét theo phương châm 4 tại chỗ phù hợp với từng địa bàn, phường, xã, thôn, bản, khu dân cư, nhất là ở vùng núi, nơi dễ xảy ra chia cắt; chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm bảo đảm an toàn tính mạng hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân khi thiên tai xảy ra.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo tăng cường quan trắc, thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, khí tượng, thủy văn tại các địa phương dự báo bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới/bão; các trung tâm du lịch; các địa điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 3, Quân khu 4, Quân Khu 5 và các đơn vị có liên quan sẵn sàng phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện cơ động hỗ trợ nhân dân tại địa phương khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão, lũ; sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị có liên quan, lực lượng công an tại cơ sở chủ động bố trí lực lượng, phương tiện đến các địa bàn xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân tại địa phương khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão, lũ; sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

PHÚC HẬU - LÂM NGUYÊN