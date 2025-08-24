Các cơ quan khí tượng quốc tế dự báo về bão Kajiki

Các mô hình khí tượng quốc tế đã thay đổi dự báo về thời điểm tâm bão số 5 (Kajiki) sẽ đổ bộ vào bờ biển Bắc Trung bộ của Việt Nam.

Cụ thể, chiều 23-8, các mô hình khí tượng quốc tế cho rằng, tâm bão Kajiki (bão số 5 theo tên gọi của Việt Nam) có thể đổ bộ đất liền Việt Nam (Bắc Trung bộ) vào sáng mai 25-8. Tuy nhiên, hiện tại, các mô hình này đã cập nhật dự báo tâm bão sẽ đổ bộ từ khoảng trưa đến chiều mai 25-8.

Sáng 24-8, nhiều cơ quan khí tượng quốc tế có chung cảnh báo bão Kajiki đang mạnh lên và hướng vào đất liền thuộc miền Trung Việt Nam trong khoảng ngày 25-8, với gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 theo thang đo của Việt Nam.

Trong đó theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) thuộc Hải quân Hoa Kỳ, lúc 6 giờ ngày 24-8 (giờ Việt Nam), tâm bão nằm trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, sức gió duy trì khoảng 110-120km/giờ (cấp 12), giật tới 140km/giờ (cấp 14-15), áp suất trung tâm khoảng 995 hPa.

JTWC dự báo bão sẽ giữ cường độ mạnh khi di chuyển hướng Tây Tây Bắc, đổ bộ vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh trong ngày 25-8, sau đó suy yếu dần khi đi sâu vào đất liền Lào.

Tổ chức Tropical Storm Risk (TSR) cùng mô hình của Zoom Earth (Anh), dựa trên dữ liệu JTWC, cũng đưa dữ liệu bão đang duy trì cường độ tương đương cấp 12, có khả năng tăng thêm trước khi áp sát bờ biển Việt Nam, với vùng gió nguy hiểm mở rộng, tạo các cột sóng cao 6-9m ở khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Dự báo khu vực nằm trong tâm bão số 5 theo mô hình của Zoom Earth cập nhật sáng 24-8

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) và Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cùng xác định tâm bão đang ở khu vực phía Nam vịnh Bắc bộ, di chuyển hướng Tây với tốc độ 18-20km/giờ.

Mô hình dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản lúc 7 giờ 20 ngày 24-8

Hai cơ quan trên đánh giá bão có xu hướng đạt đỉnh cường độ cấp 13 trong 12-18 giờ tới, sau đó đổ bộ vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh, gây gió mạnh, mưa lớn diện rộng và nguy cơ ngập lụt ven biển.

Dự báo vị trí tâm bão Kajiki vào 12 giờ trưa mai 25-8 theo mô hình GFS (Hoa Kỳ)

Dự báo vị trí tâm bão Kajiki vào 15 giờ trưa mai 25-8 theo mô hình GFS (Hoa Kỳ)

Dự báo vị trí tâm bão Kajiki vào 18 giờ trưa mai 25-8 theo mô hình GFS (Hoa Kỳ). Nguồn: WINDY

Dữ liệu từ trang AccuWeather và các hệ thống dự báo của NOAA (Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương Hoa Kỳ) cũng cho kết quả tương đồng với dự báo tâm bão Kajiki sẽ đổ bộ vào khu vực Bắc Trung bộ của Việt Nam trong ngày 25-8, sức gió đạt khoảng 120-130km/giờ, giật 150km/giờ, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi di chuyển sang khu vực Thượng Lào.

Mô hình dự báo (cập nhật sáng sớm 24-8) của Việt Nam cho rằng khoảng chiều 25-8 tâm bão vào bờ

Cập nhật thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia của Việt Nam, đến hồi 7 giờ ngày 24-8, tâm bão đã di chuyển đến khu vực có tọa độ khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc và 111,3 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 620km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 600km về phía Đông. Bão vẫn mạnh cấp 12, giật cấp 15, đi thẳng hướng Tây nhưng đang có xu hướng giảm vận tốc còn 15-20km/giờ. Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng, nếu bão di chuyển chậm lại thì bão sẽ tích nạp thêm năng lượng.

PHÚC HẬU