Sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm

Trước ngày 26-2, không khí tại các điểm bỏ phiếu sớm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ở phường Phước Thắng, Tam Thắng và xã Long Sơn diễn ra khẩn trương, rộn ràng. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn của cử tri đang làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, giàn khoan, tàu trực và nhà giàn DK1.

Hoàn tất công tác chuẩn bị

Sáng 25-2, tại khu vực bỏ phiếu số 1 và số 2 (phường Phước Thắng), sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu nổi bật giữa không gian trang nghiêm. Bên trong hội trường, các thành viên Tổ bầu cử tỉ mỉ kiểm tra lại danh sách cử tri, rà soát nội quy, niêm phong hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ. Từng con dấu, từng mép niêm phong được kiểm tra kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Bàn hướng dẫn, bàn phát phiếu, khu vực viết phiếu kín được bố trí khoa học, lối đi thông thoáng. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho toàn bộ khu vực bỏ phiếu cũng được các lực lượng chuẩn bị sẵn sàng, chu đáo.

Các cử tri khu vực bỏ phiếu số 2 (phường Phước Thắng) xem danh sách thông tin ứng cử viên đại biểu trước ngày bầu cử

Ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng, cho biết mọi điều kiện cho ngày bầu cử 26-2 đã sẵn sàng. Danh sách ứng cử viên được niêm yết công khai từ trước tết, tạo thuận lợi để cử tri kiểm tra, tìm hiểu thông tin. “Chúng tôi yêu cầu các thành viên tổ bầu cử nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm cuộc bầu cử công khai, minh bạch, an toàn tuyệt đối”, ông Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh.

Theo thống kê, riêng điểm bầu cử số 1 và số 2 có gần 600 cử tri tham gia bầu cử sớm. Trong đó, khu vực bầu cử số 10 gồm Chi đội Kiểm ngư số 2, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển 3, Hải đội dân quân thường trực có 115 cử tri bỏ phiếu tại bờ và 327 cử tri bỏ phiếu trên biển. Khu vực bầu cử số 1 phường Phước Thắng (Hải đoàn 129, Hải đoàn 128) có 152 cử tri bầu cử sớm tại bờ.

Các ứng cử viên trao đổi với cử tri tại điểm bầu cử Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, xã Long Sơn

Đồng chí Cao Hùng, cán bộ Chi đội Kiểm ngư số 2, cho biết 100% cử tri của đơn vị đã được quán triệt đầy đủ về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này. Các cử tri đã sẵn sàng cho công tác bầu cử ngày mai. Để bảo đảm quyền bầu cử cho lực lượng đang làm nhiệm vụ ngoài khơi, Chi đội Kiểm ngư số 2 đã sẵn sàng điều động 1 tàu vận chuyển thùng phiếu ra biển, công tác vận chuyển được tính toán cẩn trọng để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cử tri Lê Xuân Tâm (Hải đoàn 129) chia sẻ, anh và đồng đội đã nghiên cứu kỹ thông tin ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu, có năng lực, uy tín.

Sẵn sàng cho công tác bầu cử trên biển

Tại khu vực bỏ phiếu số 3 (xã Long Sơn), gồm Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, có khoảng 500 cử tri. Trong đó, hơn 100 cử tri bỏ phiếu tại Bộ Tư lệnh Vùng 2; gần 400 cử tri là cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ dài ngày trên biển thực hiện quyền bầu cử tại các nhà giàn DK1, tàu trực và tàu cá trong khu vực.

Các công tác chuẩn bị thùng phiếu tại khu vực bầu cử số 3, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Điểm bỏ phiếu trên bờ đặt tại Hội trường Bộ Tư lệnh Vùng 2; công tác khánh tiết, trang trí được triển khai từ trước Tết Nguyên đán 2026. Đối với các điểm trên biển, việc in ấn, bố trí không gian được hướng dẫn thống nhất, bảo đảm đồng bộ tại tất cả nhà giàn, tàu trực, phù hợp điều kiện chật hẹp nhưng vẫn đúng quy định. Bộ Tư lệnh Vùng 2 bố trí 2 tàu cơ động triển khai nhiệm vụ ngay sau khai mạc bầu cử sớm, bảo đảm không ảnh hưởng nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.

Theo Thiếu tá Nguyễn Duy Tuyên, Trưởng Ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, danh sách, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên được chuyển sớm đến các điểm bầu cử để cử tri nghiên cứu. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho công tác bầu cử cơ bản hoàn tất.

Các công tác trang trí phục vụ cho ngày bầu cử tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Ở phường Tam Thắng, nơi có hơn 2.800 cử tri, đa số là công nhân, kỹ sư làm việc tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, không khí chuẩn bị cũng sôi nổi không kém. Do đặc thù làm việc theo ca kíp, nhiều người thường xuyên ra giàn khoan dài ngày, địa phương đã chủ động phân luồng, bố trí thời gian hợp lý để công nhân tham gia bỏ phiếu.

Tại điểm bỏ phiếu, danh sách cử tri và thông tin ứng cử viên được niêm yết rõ ràng. Lực lượng phục vụ hướng dẫn tận tình. Cử tri Phạm Minh Tuấn, công nhân đang làm việc trên giàn khoan, cho biết việc tổ chức bầu cử sớm giúp người lao động yên tâm sản xuất mà vẫn thực hiện đầy đủ quyền công dân.

Theo bà Bùi Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Thắng, địa phương xây dựng phương án bảo quản thùng phiếu chặt chẽ trong suốt thời gian kéo dài nhiều ngày; việc đưa thùng phiếu ra, vào đều có kiểm soát, giám sát thường xuyên.

TRÚC GIANG - MẠNH THẮNG – THU HOÀI – NGUYỄN NAM