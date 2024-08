Một người dân Đà Nẵng lặn xuống đáy biển ở bán đảo Sơn Trà nhặt rác. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sáng sớm cuối tuần, anh Đào Đặng Công Trung (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) mang ván SUP và những dụng cụ cần thiết để nhặt rác tại bãi biển Mân Thái (quận Sơn Trà).

Vốn là một huấn luyện viên các môn thể thao nước, tuần nào anh Trung cũng dành vài tiếng để lặn biển Đà Nẵng. Vài năm gần đây, lượng khách tăng lên cũng là khi rác thải nhiều thêm. Hàng ngày phải chứng kiến nơi này oằn mình gánh chịu các loại rác, anh quyết định… đi nhặt rác.

“Đi nhặt rác thì mới tận mắt thấy nhiều chai, lọ mắc vào những rạn san hô, làm san hô bị chết; hay những chai nhựa sản xuất từ cách đây vài chục năm mắc kẹt dưới đáy biển… Mỗi ngày, tôi gom được khoảng 20-30kg rác, có hôm đến 50kg, đổi lấy tiền rồi đem quyên góp cho các hội, nhóm từ thiện nấu cháo tình thương, hay mua quần áo, sách vở cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”, anh Trung nói.

“Mưa dầm thấm lâu”, việc làm của anh Trung đã lan tỏa đến nhiều người, trong đó có anh Phan Thanh Tín, giảng viên Khoa Giáo dục thể chất (Đại học Thể dục - Thể thao Đà Nẵng).

Theo anh Tín, 7 năm trước, anh và các em bắt đầu việc nhặt rác trong một lần dã ngoại ở bán đảo Sơn Trà. Ban đầu, kỹ năng bơi còn yếu, các em chỉ nhặt trên bờ, lội xuống ngang vai, bụng. Sau này, anh Tín thấy ở phía xa vẫn còn nhiều rác nên kết hợp với anh Trung chèo SUP để vớt rác.

“Nhặt rác ở dưới nước khó khăn gấp nhiều lần ở trên bờ, đòi hỏi phải có kỹ năng bơi, lặn. Có những lon, vỏ chai… ở sâu đến 6-7m, nếu không biết cách lặn thì khó chịu được áp lực nước. Không những thế, dưới đáy biển cũng có nhiều sinh vật có độc, nếu nhặt nhầm sẽ bị trúng độc”, anh Tín nói.

Cũng tham gia “biệt đội” SUP vớt rác, anh Nguyễn Công Cường (34 tuổi, du khách Hải Dương) cho biết, do không thông thuộc địa hình nên anh luôn trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn theo quy định của bộ môn thể thao chèo SUP như áo phao, dây chân…

Mỗi lần trải nghiệm lặn dưới biển là một cảm giác hoàn toàn khác nhau, nhất là về chất lượng nước, cũng như dòng chảy. Rác thải làm cho biển không còn đẹp và anh cảm giác rất khó chịu khi chơi thể thao trên biển. Từ đó, anh vừa chèo SUP vừa kết hợp việc nhặt rác.

Người dân Đà Nẵng chèo SUP đến hòn Sụp (bán đảo Sơn Trà) rồi lặn xuống đáy biển vớt rác

Ông Phan Minh Hải, Phó trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết, vài năm gần đây, chèo SUP là hoạt động thể thao biển được rất đông người dân, du khách, nhất là những người trẻ lựa chọn trải nghiệm khi đi du lịch Đà Nẵng.

Nhờ hoạt động này mà bãi biển Mân Thái trở nên sôi động với khoảng 1.000-2.000 người tham gia vào cuối tuần. Thông qua hoạt động chèo SUP, đơn vị lồng ghép hoạt động thu gom rác, bảo vệ môi trường. Tức là người dân, du khách dùng phương tiện SUP đến các điểm tại biển Đà Nẵng tham gia dọn rác, qua đó khuyến khích mọi người chung tay tạo một điểm đến luôn xanh, sạch đẹp.

Tuy vậy, chèo SUP là hoạt động mới và chưa có quy định hướng dẫn cụ thể, để bảo đảm an toàn đối với người tham gia chơi SUP, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã thực hiện một số quy định tạm thời như: thời gian hoạt động chèo SUP cụ thể theo từng mùa, đặc biệt nghiêm cấm chèo SUP khi có thời tiết xấu, biển động; đơn vị kinh doanh hoạt động chèo SUP phải bố trí một huấn luyện quản lý không quá 3 SUP; yêu cầu người chơi phải mặc áo phao và chỉ chèo trong khu vực cho phép; bố trí cứu hộ trực tại khu vực khách chèo SUP….

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng vừa phối hợp Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Clean Up Son Tra - Lặn biển dọn rác, giải cứu san hô” tại bán đảo Sơn Trà với khoảng 200 người tham gia.

XUÂN QUỲNH