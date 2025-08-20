Chưa trúng thầu, doanh nghiệp đã phá dỡ 10 phòng học của trường

Dù đang giai đoạn chấm thầu nhưng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trường Thắng đã ngang nhiên phá dỡ 10 phòng học cũ của Trường THCS Chu Văn An.

Ngày 20-8, tin từ UBND xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, ông Trịnh Giáo, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An (xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng) đã có văn bản giải trình việc để doanh nghiệp tháo dỡ 10 phòng học của trường.

Dãy 10 phòng học (ô màu đỏ) đã bị phá dỡ

Theo giải trình của hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, đầu tháng 6-2025, Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil cũ (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk Mil) đăng thông báo mời thầu thi công xây dựng công trình Trường THCS Chu Văn An.

Nhiều sắt thép đã được tập kết trong khuôn viên Trường THCS Chu Văn An

Quy mô công trình nhà hai tầng, với 16 phòng học. Gói thầu có giá trị gần 9,7 tỷ đồng; trong đó, có hơn 46 triệu đồng là kinh phí phá dỡ 10 phòng học cũ làm nơi xây dựng công trình mới.

Sau khi có thông báo, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trường Thắng và một công ty khác trên địa bàn xã Đức Lập đã tham gia đấu thầu.

Trong thời gian cơ quan chức năng chấm thầu để lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Đầu tư – xây dựng Trường Thắng đã đến Trường THCS Chu Văn An khảo sát, thông báo cho trường việc tháo dỡ 10 phòng cũ và chuẩn bị thi công xây dựng dự án nhà hai tầng với 16 phòng.

Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cho biết, do không biết Công ty TNHH Đầu tư – xây dựng Trường Thắng chưa có đủ hồ sơ thi công, nên vẫn phối hợp để tháo dỡ công trình cũ. Đồng thời thừa nhận việc phá dỡ công trình khi chưa có văn bản đồng ý của cơ quan nhà nước là không đúng quy định.

Trao đổi về gói thầu thi công xây dựng trường THCS Chu Văn An, một lãnh đạo Phòng Kinh tế - hạ tầng xã Đức Lập khẳng định dự án trên đang giai đoạn chấm thầu nên chưa có lệnh khởi công. Do đó, không được phá dỡ công trình cũ.

