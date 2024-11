Bình Định: Mưa lớn, nhiều nơi ngập lụt, hàng trăm hộ dân bị chia cắt

Ở huyện Hoài Ân, mưa lớn khiến nhiều điểm đường trên Tỉnh lộ 629 đoạn qua xã Ân Hảo Đông ngập cục bộ, nước dâng cao trên 0,3m vào 9 giờ ngày 6-11.

Mưa lớn khiến nhiều điểm đường ở phía Tây - Nam huyện Hoài Ân bị ngập lụt cục bộ

Trong khi đó, mực nước tại sông Nước Lương dâng cao, vượt qua cầu Nước Lương (đoạn nối giữa 2 thôn O6 và T6 của xã Đak Mang, huyện Hoài Ân). Nước lớn dâng cao 0,5m gây ngưng trệ các hoạt động lưu thông, cô lập khoảng 140 hộ dân ở xã Đak Mang.

Thông tin nhanh với PV Báo SGGP, ông Võ Duy Tín, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Hoài Ân, cho biết, mưa lớn ở thượng nguồn xã Đak Mang tạo áp lực nước lớn gây ngập nhiều vùng thấp trũng, các cây cầu, đường từ Ân Hữu - Đak Mang.

“Trong sáng nay, lãnh đạo UBND huyện cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng xung kích, công an, quân đội tổ chức chốt chặn các điểm xung yếu qua ngầm, cầu, sông nguy hiểm để kịp thời hỗ trợ bà con”, ông Tín nói và cho biết thêm, lãnh đạo huyện chỉ đạo tất cả các địa phương thông báo đến người dân ở vùng xung yếu đi lại, sinh hoạt cẩn thận, nhằm tránh các sự cố hoặc bị nước lũ cuốn trôi…

Lực lượng xung kích huyện An Lão đang túc trực, xử lý các nguy hiểm khi mưa lũ, ngập lụt xảy ra. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Tại huyện miền núi An Lão, mưa lớn gây chia cắt nhiều điểm đường. Các điểm đường lên vùng sâu xã An Nghĩa, An Toàn bị ngập cục bộ và sạt lở đá.

Mưa lớn tạo lượng nước chảy qua bờ tràn suối Sa Ri (thôn 2, xã An Toàn), nước dâng 0,3m, chảy xiết khiến các phương tiện không thể lưu thông. Hiện, có 95 hộ dân ở thôn 2 đang bị chia cắt.

Theo UBND xã An Toàn, khu vực bờ tràn suối Sa Ri có 1 thân cây gỗ lớn trôi xuống ảnh hưởng dòng chảy, chắn ngang đường đi lại của người dân. Địa phương đã bố trí lực lượng để xử lý thân cây này, nhằm giải phóng dòng chảy, khơi thông đi lại.

Một điểm đường qua xã miền núi An Nghĩa (huyện An Lão, Bình Định) bị sạt lở đá. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Ông Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết, địa phương đang sẵn sàng các phương án, kịch bản để ứng phó với mưa lũ.

Hiện, 1 số điểm ngập cục bộ ở xã An Toàn đã bố trí lực lượng công an, quân sự chốt chặn, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người dân…

Ngập lụt cục bộ ở xã miền núi An Toàn, huyện An Lão, Bình Định

Cây lớn đổ gãy, chắn ngang tuyến đường độc đạo lên xã miền núi An Toàn, huyện An Lão

Lực lượng chức năng đang nỗ lực cưa xẻ cây lớn khơi thông đi lại tuyến đường

NGỌC OAI