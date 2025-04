Bình Định: Xác minh vụ nữ sinh bị hành hung

Sau khi xảy ra 2 vụ nữ sinh bị đánh hội đồng, ngành giáo dục và công an tỉnh Bình Định tiếp tục nhận thêm đơn tố cáo 1 vụ nữ sinh lớp 8 tiếp tục bị đánh đập, hành hung.

Tối 22-4, ông Trương Đình Phương, Phó trưởng Phòng Phụ trách Phòng GD-ĐT thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, đã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THPT Hòa Bình tích cực phối hợp Công an xã Nhơn Hạnh (cùng thị xã An Nhơn) xác minh, xử lý nghiêm vụ việc một nữ sinh lớp 11 bị tố hành hung, đánh đập một học sinh lớp 8 ở xã Nhơn Hạnh.

Ảnh cắt từ clip vụ việc em Tr.A.M. bị 1 nữ sinh lớn tuổi hành hung, đánh đập

Theo đơn tố cáo của bà Tr.T.M.L. (SN 1990, trú xã Nhơn Hạnh), con gái bà là em Tr.A.M. (học sinh lớp 8A3 Trường THCS Nhơn Hạnh) bị một nữ sinh lớn tuổi hành hung, đánh đập tại một quán ăn vặt gần trụ sở UBND xã Nhơn Hạnh.

Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 47 phút ngày 16-4, trong quán ăn vặt, em M. đang nói chuyện với em Ng.K.L. (học sinh lớp 11, Trường THPT Hòa Bình) thì bất ngờ bị L. túm tóc, liên tiếp đánh mạnh vào vùng đầu và mặt khiến M. ngã ngửa từ ghế xuống đất. Chưa dừng lại, khi M. ngã xuống đất, L. tiếp tục đè lên người M. đánh tiếp, cho đến khi được các học sinh có mặt can ngăn.

Theo đơn tố cáo, sau khi đánh em M. trong quán ăn vặt, L. tiếp tục kéo M. ra trước quán để đánh. Khi trở về nhà, M. đau ở người và đầu, tâm trí hoảng loạn, lo sợ và mất ngủ. Đơn tố cáo vụ việc được gửi đến Hiệu trưởng Trường THPT Hòa Bình và Công an xã Nhơn Hạnh.

Em Tr.A.M. bị kéo tóc, đánh ngã xuống ghế. Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp

Hiện, Phòng GD-ĐT thị xã An Nhơn yêu cầu Ban Giám hiệu Trường THPT Hòa Bình khẩn trương có báo cáo sơ bộ trong ngày 23-4, để cơ quan quản lý nắm tình hình. Đồng thời, phối hợp lực lượng Công an xã Nhơn Hạnh cung cấp các thông tin liên quan nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

“Chúng tôi đang chờ kết quả điều tra cụ thể từ phía Công an xã Nhơn Hạnh để có hướng xử lý phù hợp theo đúng quy định của ngành và pháp luật hiện hành”, ông Trương Đình Phương cho biết.

Liên tiếp xảy ra các vụ nữ sinh bị đánh hội đồng Như Báo SGGP thông tin, vừa qua, trên địa bàn thị xã An Nhơn và huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) liên tiếp xảy ra 2 vụ nữ sinh bị đánh hội đồng, đăng clip lên mạng xã hội. Trong đó, tại huyện Phù Cát, một nhóm nữ sinh có hành vi đánh đập, hành hung 1 nữ sinh lớp 7 ở Trường THCS Mỹ Thành tại khu đất trống gần cầu Đề Gi (thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát) vào ngày 12-4. Trước đó, ngày 23-3, tại địa bàn phường Bình Định (thị xã An Nhơn) cũng có 1 nữ sinh lớp 8 Trường THCS Bình Định bị 2 nữ sinh khác lớp 8 và lớp 9 đánh hội đồng.

NGỌC OAI