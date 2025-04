Công an vào cuộc xác minh vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Bình Định

Lãnh đạo UBND thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đã giao các lực lượng Công an cùng Phòng GD-ĐT thị xã này vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm minh vụ 1 nữ học sinh trên địa bàn bị đánh hội đồng, clip chia sẻ lên mạng xã hội.

Ngày 20-4, trao đổi với báo chí, ông Trương Đình Phương, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng GD-ĐT thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, đã yêu cầu các trường học liên quan báo cáo khẩn vụ việc một nữ sinh trên địa bàn bị đánh hội đồng, đăng tải clip gây xôn xao mạng xã hội.

Nữ sinh áo đỏ nắm tóc giật mạnh, liên tục đánh, đạp vào mặt, người nạn nhân. Ảnh cắt từ clip

Theo ông Phương, qua tìm hiểu sơ bộ, vụ việc xảy ra từ ngày 23-3 trên địa bàn phường Bình Định. Tuy nhiên, gần đây đoạn clip quay lại sự việc mới được đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và bức xúc của cộng đồng mạng.

Đoạn clip ghi lại cảnh 1 nữ sinh mặc áo khoác xám liên tục bị 2 nữ sinh áo đỏ và áo đen đánh vào mặt và người; quá trình bị tấn công, nạn nhân liên tục bị nắm tóc giật mạnh. Đáng chú ý, trong đoạn clip xuất hiện 1 nữ sinh thứ 4 mặc áo mận đỏ ở hiện trường nhưng không hề ngăn cản vụ việc mà như đang cổ vũ, cười cợt vô cảm...

Nữ sinh khác mặc áo đen tiếp tục nắm tóc, tấn công nạn nhân. Ảnh cắt từ clip

“Qua tìm hiểu sơ bộ, nhóm học sinh trong đoạn clip thuộc các trường THCS, THPT trên địa bàn phường Đập Đá, phường Bình Định và có một học sinh ở phường Nguyễn Trường Tộ. Sự việc xảy ra vào ngày Chủ nhật, ngoài phạm vi trường học”, ông Phương thông tin.

Ông Phương cũng cho biết, trước đây khi vụ việc mới xảy ra, một số phụ huynh đã phản ánh sự việc đến các nhà trường, yêu cầu làm rõ danh tính các học sinh liên quan. Tuy nhiên, do không thống nhất được hướng xử lý, sự việc sau đó bị đưa lên mạng xã hội.

Hiện, Phòng GD-ĐT thị xã An Nhơn đã yêu cầu Trường THCS Đập Đá và Trường THCS Bình Định khẩn trương báo cáo vụ việc, chậm nhất vào ngày 21-4. Đồng thời, các trường cần phối hợp với Công an phường, đại diện Công an tỉnh đóng trên địa bàn để xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc.

“Lực lượng công an đang làm việc với các học sinh liên quan và đại diện nhà trường để làm rõ sự việc. Chúng tôi yêu cầu các trường phải phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin cho lực công an”, ông Phương nhấn mạnh.

Clip vụ việc vừa được chia lên mạng xã hội thu hút nhiều người quan tâm, bức xúc. Ảnh cắt từ clip

Cùng ngày (20-4), trao đổi nhanh với PV Báo SGGP, ông Mai Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn cho biết, qua nội dung trong clip lan truyền, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT phối hợp với công an vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm.

“Chúng tôi yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân, mâu thuẫn giữa các học sinh để có biện pháp can thiệp phù hợp, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, bảo đảm an toàn cho học sinh trên địa bàn”, ông Tiến nói.

