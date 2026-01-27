Đổi mới xúc tiến thương mại, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp thiết thực hơn

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM (ITPC) đổi mới mạnh nội dung, phương thức xúc tiến để hỗ trợ doanh nghiệp thiết thực hơn.

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết năm 2025 của ITPC chiều 27-1

Chiều 27-1, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM (ITPC) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Quyền Giám đốc ITPC Trần Phú Lữ, cho biết trong năm qua, Trung tâm đã tổ chức 161 hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, vượt 14,2% kế hoạch đề ra. Các chương trình được triển khai theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thương mại quốc tế biến động nhanh.

Quyền Giám đốc ITPC Trần Phú Lữ phát biểu tại hội nghị

Điểm nhấn nổi bật là Triển lãm HCMC FOODEX 2025 quy tụ 500 gian hàng của gần 400 doanh nghiệp, trưng bày hơn 5.000 mặt hàng. Sự kiện thu hút trên 20.000 lượt khách tham quan và thực hiện 2.392 lượt kết nối B2B với gần 40 nhà mua hàng quốc tế, góp phần thúc đẩy giao thương và quảng bá sản phẩm chủ lực của TPHCM.

Song song đó, ITPC triển khai 38 chương trình xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế, nổi bật là hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo TPHCM và cộng đồng doanh nghiệp FDI với hơn 400 đại biểu tham dự; Diễn đàn Mùa thu TPHCM – Hoa Kỳ với lễ trao 5 bản ghi nhớ hợp tác; và Diễn đàn Doanh nghiệp TPHCM – Busan thu hút 250 đại biểu.

Theo ông Trần Phú Lữ, công tác xúc tiến năm 2025 của ITPC tập trung vào các ngành hàng chủ lực đang gặp khó khăn về thị trường, đẩy mạnh kết nối B2B để doanh nghiệp gặp gỡ trực tiếp đối tác nước ngoài, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu mới tiềm năng thông qua việc khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng ghi nhận nỗ lực của tập thể ITPC trong năm 2025, nhất là trong bối cảnh sắp xếp, hợp nhất các đầu mối xúc tiến của ba địa phương, song vẫn chủ động tham mưu và tổ chức hiệu quả các chương trình được UBND TPHCM giao.

Bước sang năm 2026, đồng chí yêu cầu ITPC tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nhân lực; đổi mới mạnh nội dung, phương thức xúc tiến để hỗ trợ doanh nghiệp thiết thực hơn. Về xúc tiến đầu tư, ITPC cần theo sát nhu cầu nhà đầu tư, xây dựng cơ sở dữ liệu đối tác và tập trung kêu gọi các tập đoàn lớn; đồng thời tăng kết nối, đối thoại để tháo gỡ vướng mắc kịp thời.

Về xúc tiến thương mại, đồng chí đề nghị đa dạng hóa thị trường, khai thác hiệu quả các FTA, mở rộng thị phần ở thị trường truyền thống và tạo đột phá ở thị trường mới, tăng ứng dụng nền tảng số, thương mại điện tử; song song đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu về quản trị, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và sớm đưa hệ sinh thái xúc tiến số vào vận hành.

ÁI VÂN - MAI HOA