Bộ Công thương không gây khó dễ cho điện mặt trời mái nhà

Thứ trưởng Bộ Công thương khẳng định, mục tiêu là phát triển mạnh loại hình điện mặt trời mái nhà thì không có lý do gì gây khó dễ.

Lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Ảnh minh họa

Chiều 8-10, trong cuộc họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Công thương, tại Hà Nội, xoay quanh việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu người dân phải đăng ký khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà, đại diện Bộ Công thương khẳng định, đây không phải là biện pháp quản lý hạn chế mà là yêu cầu kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn và vận hành hệ thống điện quốc gia.

Giải đáp thắc mắc, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, cho biết, theo Nghị định số 135/2024/NĐ-CP (ngày 1-8-2024 của Chính phủ về phát triển điện mặt trời mái nhà và các nguồn điện phân tán sử dụng năng lượng tái tạo), hệ thống điện mặt trời mái nhà dùng cho tự tiêu không cần giấy phép hoạt động điện lực, chỉ cần thông báo cho đơn vị điện lực địa phương.

Việc EVN yêu cầu người dân đăng ký hoặc thông báo là nhằm bảo đảm hệ thống được đấu nối đúng kỹ thuật, tránh gây quá tải lưới điện và hỗ trợ dự báo công suất nguồn phân tán. Trong trường hợp có bán điện dư lên lưới (tối đa 20% công suất lắp đặt), người dân cần đăng ký để ký thỏa thuận mua bán điện. Ông Hùng khẳng định quy định này giúp đảm bảo minh bạch và vận hành an toàn chứ không phải nhằm tăng thêm thủ tục hành chính.

Chủ trì họp báo, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, đến năm 2030, Việt Nam hướng tới mục tiêu có khoảng 50% hộ gia đình sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất - tự tiêu thụ. Do đó, Bộ Công thương không có lý do gì để đặt ra quy định gây cản trở cho người dân.

“Bộ Công thương đang mong muốn phát triển mạnh điện mặt trời mái nhà thì không có lý do gì gây khó dễ”, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công thương lưu ý điện lực là lĩnh vực đặc thù, liên quan công suất, phụ tải và an toàn hệ thống, nên cần có quy trình thông tin rõ ràng để cơ quan chức năng nắm bắt tình hình cung - cầu điện.

Mặc dù vậy, Bộ Công thương đã giao Cục Điện lực rà soát lại các quy định nhằm bảo đảm thủ tục được đơn giản hóa và phù hợp thực tiễn.

Theo quy định hiện nay, việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà không cần xin phép hay làm thủ tục hành chính phức tạp. Người dân chỉ cần thực hiện việc khai báo hoặc đăng ký tùy theo mục đích sử dụng. Cụ thể, nếu hệ thống chỉ dùng để tự tiêu, hộ dân chỉ cần khai báo hay thông báo với đơn vị điện lực địa phương để EVN nắm thông tin về công suất, vị trí và mục đích sử dụng. Trường hợp hệ thống có phát sinh điện dư bán lên lưới, người dân cần đăng ký để ký thỏa thuận mua bán điện với EVN theo quy định tại Nghị định 135/2024/NĐ-CP. Bộ Công thương và EVN khẳng định, đây là yêu cầu mang tính kỹ thuật, nhằm bảo đảm an toàn vận hành lưới điện, dự báo phụ tải và quản lý nguồn điện phân tán, chứ không phải thủ tục xin phép hành chính.

PHÚC VĂN