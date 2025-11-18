Xã hội

Bộ đội Biên phòng lập 3 chốt ở hai đầu cầu tràn sau vụ xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi

Sáng 18-11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng trị cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đang triển khai 3 chốt túc trực trên quốc lộ 15D đoạn 2 đầu cầu tràn thôn A Rông Trên (xã La Lay, tỉnh Quảng Trị) để hướng dẫn người và phương tiện không qua lại ở khu vực nguy hiểm này.

Bên cạnh đó, 2 tổ công tác với 7 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang nỗ lực phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm tài xế mất tích.

Nỗ lực tìm kiếm tài xế mất tích sau khi bị lũ cuốn trôi vào trưa 17-11

Như Báo SGGP đã thông tin, lúc 12 giờ ngày 17-11, trên quốc lộ 15, xe đầu kéo 75H - 007xx do tài xế N.V.T. (sinh năm 1977, trú tại Quảng Trị) lưu thông theo hướng từ Cửa khẩu Quốc tế La Lay về hướng Quảng Trị. Khi đến khu vực cầu tràn thôn A Rông Trên, tài xế tự ý lách qua vị trí đặt barie cảnh báo và đi vào giữa cầu tràn trong lúc nước lũ đang chảy xiết, mực nước khoảng 50 - 60cm.

Xe di chuyển đến giữa cầu tràn, dòng chảy mạnh đã làm phần cabin bị cuốn trôi xuống dưới cầu, phần thùng xe vẫn còn nằm trên mặt cầu. Tài xế kịp thời leo lên và đứng trên thùng xe để chờ cứu nạn.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng triển khai phương án ứng cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 12 giờ 25 phút, thùng xe bất ngờ bị lật và trôi cách vị trí cầu tràn khoảng 10m, cuốn theo tài xế.

