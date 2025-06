Bộ máy chính quyền cấp xã ở TPHCM: Sẵn sàng trước giờ G

Sẵn sàng mọi mặt

Sau gần 2 tuần sửa sang trụ sở đón thời khắc lịch sử của TPHCM và cả nước, ghi nhận vào ngày 29-6, trụ sở HĐND-UBND phường An Khánh (số 171/1 đường Lương Định Của) đã hoàn thiện. Trung tâm Phục vụ hành chính công khang trang, hiện đại. Ông Nguyễn Xuân Quỳnh (dự kiến giữ chức danh lãnh đạo chủ chốt phường An Khánh) cho biết, trung tâm được bố trí 12 bộ máy tính mới để 9 công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, thủ tục của người dân; 2 công chức hướng dẫn người dân thời gian đầu hình thành bộ máy mới. Ngoài ra, trung tâm cũng bố trí 2 bộ máy tính để người dân sử dụng làm thủ tục trực tuyến, tra cứu thông tin.

Huyện Côn Đảo trước thời khắc trở thành đặc khu của TPHCM. Ảnh: NÔNG NGÂN

Trong khu vực tiếp công dân, trung tâm đã bố trí máy lấy số thứ tự, màn hình hiển thị đến lượt công dân vào làm thủ tục và màn hình led để chạy các thủ tục, thông tin về chủ trương, chính sách mới. “Cán bộ, công chức phường An Khánh đã sẵn sàng làm nhiệm vụ”, ông Nguyễn Xuân Quỳnh khẳng định.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bàn Cờ (số 611/20 đường Điện Biên Phủ), trong khi đội ngũ thi công gắn bảng hiệu, kiểm tra lại máy móc, thiết bị thì đội ngũ cán bộ tranh thủ sắp xếp hồ sơ, dọn dẹp trụ sở. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, 3 cán bộ đang rà soát lại một lần nữa tất cả các hồ sơ còn tồn đọng để bàn giao cho cán bộ của phường mới.

Trụ sở chính của UBND phường Chợ Lớn được đặt tại số 131 đường Triệu Quang Phục. Trụ sở Đảng ủy, HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tạm thời hoạt động tại số 209 đường An Dương Vương, trong khi Trung tâm Phục vụ hành chính công đặt tại số 525 - 527 đường Hồng Bàng. Bà Khương Lê Thùy Anh (dự kiến làm lãnh đạo chủ chốt phường Chợ Lớn), cho biết, các địa điểm đều được cải tạo, mở rộng, bổ sung đầy đủ bàn ghế, quạt, máy lạnh và các tiện ích phục vụ người dân. Phường đảm bảo hệ thống mạng LAN, Internet hoạt động ổn định, đồng thời triển khai hiệu quả các phần mềm quản lý hành chính, đặc biệt là hệ thống “một cửa điện tử”, nhằm giảm thời gian đi lại, tăng tính minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ.

Công tác chỉnh trang trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Hội Tây cũng đã hoàn thiện. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Hội Tây được bố trí sử dụng máy móc, trang thiết bị hiện có, bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM (dự kiến làm lãnh đạo chủ chốt tại phường An Hội Tây), cho biết, tinh thần chung của đội ngũ cán bộ, công chức của các địa phương rất háo hức, tràn đầy quyết tâm và sẵn sàng vào việc ngay.

Tuyên truyền sâu rộng

Bên cạnh sự chuẩn bị về cơ sở vật chất và tinh thần làm việc, công tác tuyên truyền về phường mới cũng được đẩy mạnh trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội, nhằm lan tỏa rộng khắp.

Tại phường Bến Thành, phường Tân Định, tờ rơi tuyên truyền được gửi đến cho người dân và đăng tải trên các trang mạng xã hội trước đây của các địa phương thuộc quận 1. Các phường cũng chuẩn bị bài phát thanh để phát sóng trên các phương tiện truyền thông địa phương.

Trước thời điểm vận hành chính thức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tại phường Dĩ An, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, từ con người, máy móc, đường truyền. Đây là phường có quy mô dân số đông thứ 2 cả nước với hơn 227.000 dân, trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các phường Dĩ An, An Bình và một phần phường Tân Đông Hiệp.

Trụ sở phường đặt tại đường số 10, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, TPHCM (trụ sở UBND TP Dĩ An cũ). Khu vực ngồi chờ được bố trí 3 bàn tư vấn với 3-5 tình nguyện viên hỗ trợ kê khai thông tin, 1 bộ máy photocopy và 1 bộ máy tính tra cứu thông tin. Tại khu vực tiếp nhận và xử lý hồ sơ có 10 quầy, trong đó riêng chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai được bố trí 6 quầy, để sẵn sàng phục vụ người dân. Không gian khu vực giải quyết thủ tục hành chính khá thông thoáng, diện tích khu vực phòng chờ rộng rãi với hàng chục bộ ghế ngồi, quạt, hệ thống máy lạnh làm mát toàn bộ khu vực…

Khu vực cửa ra vào đã được dán các thông báo về địa giới hành chính phường mới, công khai danh bạ cán bộ phường và số điện thoại đường dây nóng. Theo ông Ngô Gia Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An, trước thời điểm vận hành phường mới chính thức, phường yêu cầu trực 100% quân số để tiếp tục vận hành thử nghiệm hệ thống mới, đảm bảo khi vận hành chính thức được thông suốt. “Hiện toàn bộ cán bộ công chức phường đã sẵn sàng vận hành toàn bộ các thủ tục hành chính ở cấp phường mới”, ông Ngô Gia Đại thông tin.

Trước thời khắc huyện Côn Đảo chính thức trở thành Đặc khu Côn Đảo trực thuộc TPHCM, người dân kỳ vọng vào một bước ngoặt phát triển mạnh mẽ và bền vững. Hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, dịch vụ công được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao.

Cùng với kỳ vọng của người dân, ông Lê Anh Tú, Bí thư Huyện ủy huyện Côn Đảo, cho biết, tinh thần cán bộ, công chức, viên chức đang rất hồi hộp, phấn khởi chờ đợi khoảnh khắc Côn Đảo trở thành đặc khu của TPHCM. Vừa qua, lãnh đạo huyện đã trao đổi với cán bộ về việc trong đất liền đang thiếu người làm việc, ai có nhu cầu về bờ thì đề đạt, nhưng tất cả đều quyết tâm bám biển, bám đảo. Kỳ vọng khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hợp nhất với TPHCM và tỉnh Bình Dương thành TPHCM, Côn Đảo sẽ được quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa để đời sống của người dân được nâng cao hơn.

Với đặc thù là địa bàn có đông đồng bào người Hoa sinh sống, phường Chợ Lớn đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền. Phường đã triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, gồm: sử dụng loa phát thanh, trang thông tin điện tử, Fanpage “Người Chợ Lớn”, các nhóm Zalo khu phố... đồng thời phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội để tổ chức họp dân và tuyên truyền trực tiếp. Đặc biệt, các tài liệu tuyên truyền được biên soạn song ngữ (tiếng Việt - tiếng Hoa), giúp đồng bào người Hoa nắm bắt rõ thông tin. Theo đó, phản hồi từ người dân, nhất là cộng đồng người Hoa, rất tích cực, với sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho mô hình mới và các cải tiến hành chính hiệu quả. Phường đã xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức không chỉ có chuyên môn vững vàng mà còn am hiểu văn hóa địa phương. Tại bộ phận tiếp dân, phường đã bố trí cán bộ thông thạo tiếng Hoa để hỗ trợ đồng bào thuận tiện trong giao tiếp, giải quyết thủ tục nhanh chóng, hiệu quả.

NHÓM PV