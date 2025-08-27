Theo Tổng Bí thư Tô Lâm: Bộ Nội vụ cần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tinh gọn, chất lượng cao, ngang tầm nhiệm vụ; tham mưu Chính phủ cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; cần có chính sách đãi ngộ vượt trội để thu hút người tài, người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Chiều 27-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ (28-8-1945 - 28-8-2025) và Đại hội Thi đua yêu nước của Bộ Nội vụ lần thứ nhất (2025-2030).

Tham dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH trước đây. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV Nguyễn Văn Nên; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an... cùng tham dự buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trải qua 80 năm, từ những ngày đầu kiến quốc, nền hành chính nước nhà còn vô vàn khó khăn, thử thách, với những tên gọi khác nhau và nhiều thay đổi, ngành nội vụ dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ đã đồng hành cùng đất nước đi qua hành trình gần một thế kỷ, đóng góp cụ thể đối với đất nước, nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm, chiều 27-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, tri ân công lao của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành Nội vụ qua các thời kỳ. Từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cụ Huỳnh Thúc Kháng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các bộ trưởng tiêu biểu khác… đến những cán bộ, công chức hôm nay - tất cả đã để lại di sản tinh thần, kinh nghiệm quý báu và truyền thống vẻ vang cho ngành nội vụ. Đồng thời, Tổng Bí thư biểu dương và đánh giá cao những cống hiến, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Nội vụ trong hành trình 80 năm qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Đại hội Thi đua yêu nước 2025-2030, chiều 27-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư nêu rõ, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều vận hội lớn nhưng cũng không ít thách thức đan xen. Sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, song vẫn còn không ít những thách thức. Tổng Bí thư nhấn mạnh, chúng ta không còn nhiều thời gian, hoặc là bứt phá để hiện thực hóa khát vọng hùng cường, hoặc sẽ tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội lịch sử.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Nội vụ tập trung hoàn thiện thể chế về nền hành chính nhà nước, công vụ, công chức, chính sách xã hội; tạo ra không gian phát triển, để các cấp chính quyền phát huy tốt nhất năng lực của mình, tạo động lực đổi mới, phát triển mạnh mẽ, bền vững. Đồng thời, tiếp tục cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy; sâu sát với thực tiễn, nhận diện kịp thời khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn khắc phục; chủ động tham mưu đổi mới cơ cấu tổ chức, phương thức làm việc, cơ chế vận hành để bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Bộ Nội vụ tại lễ kỷ niệm, chiều 27-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tinh gọn, chất lượng cao, ngang tầm nhiệm vụ; tham mưu Chính phủ cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; cần có chính sách đãi ngộ vượt trội để thu hút người tài, người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung như lời Bác Hồ dạy: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; cần phát huy vai trò trung tâm trong tham mưu và thực hiện chính sách an sinh xã hội bảo đảm toàn diện, bao trùm, hiệu quả.

Tổng Bí thư lưu ý, tiếp tục đổi mới sâu sắc công tác thi đua - khen thưởng để thực sự tạo ra những phong trào thi đua sâu rộng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên phát triển mới. Đồng thời, mong đợi những phong trào thi đua nổi bật trong giai đoạn tới để chúng ta lại thấy được những “sóng duyên hải", “gió đại phong”, “cờ ba nhất”… đầy mới mẻ trong kỷ nguyên phát triển mới.

* Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Bộ Nội vụ. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Vụ Tổ chức - Biên chế, Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Công chức - Viên chức; Huân chương Lao động hạng nhì cho Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ.

LƯU THỦY