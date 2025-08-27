Đề xuất biên soạn công trình lịch sử Biệt động Sài Gòn anh hùng

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu…

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đã ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm của lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố. Với những đóng góp, cống hiến to lớn, LLVT Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM đã vinh dự 3 lần được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng, huân, huy chương cao quý.

Hội thảo là dịp để cùng ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang và tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân và thế hệ trẻ.

Tại hội thảo, PGS.TS Phan Xuân Biên, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhấn mạnh, trải qua hàng chục năm với 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, LLVT thành phố đã vượt qua muôn vàn thử thách ác liệt, lập nên những chiến công vang dội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gian nan ở chiến trường trọng điểm, hun đúc nên truyền thống “trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng”.

Trong đó, Biệt động Sài Gòn là một bộ phận quan trọng, là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, chiến đấu trên chiến trường đặc biệt, lập nhiều chiến công hiển hách, xây đắp nên truyền thống “đoàn kết một lòng, mưu trí vô song, dũng cảm tuyệt vời, trung kiên bất khuất”. PGS.TS Phan Xuân Biên bày tỏ mong muốn, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM bố trí, biên soạn một công trình đầy đủ, chính xác về lịch sử Biệt động Sài Gòn anh hùng.

Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM nhấn mạnh, “thế trận lòng dân” là nội dung cốt lõi trong xây dựng khu vực phòng thủ. Thực hiện tốt nội dung này sẽ góp phần tạo nền tảng để phát huy vai trò của nhân dân trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Xây dựng “thế trận lòng dân” là quá trình lâu dài, phải được tiến hành thường xuyên với nhiều giải pháp đồng bộ, đòi hỏi sự vào cuộc đầy trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong hệ thống chính trị. Trong đó, LLVT giữ vai trò nòng cốt.

Phát biểu kết luận, Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ lệnh TPHCM cho rằng, các ý kiến phát biểu đã làm rõ, đầy đủ hơn, khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định thắng lợi của LLVT thành phố.

Đại tá Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh, cội nguồn sức mạnh của LLVT TPHCM chính là lòng dân. Lịch sử đã chứng minh khi lòng dân thuận thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua, kẻ thù dù hung bạo đến đâu cũng phải khuất phục. Trong 2 cuộc kháng chiến, nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã là hậu phương vững chắc, nuôi giấu cán bộ, che chở cho bộ đội, sẵn sàng hy sinh tất cả vì độc lập, tự do. Từ 18 thôn vườn Trầu, Láng Le, Bà Điểm đến Rừng Sác đều in dấu chân của chiến tranh nhân dân. Đều chứng minh rằng LLVT TPHCM không bao giờ đơn độc, bởi sau lưng là nhân dân, phía trước là lý tưởng cách mạng.

Đồng chí cho biết, trong thời gian tới, LLVT thành phố sẽ tiếp tục xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đổi mới tư duy, chiến lược, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Song hành với đó là giữ gìn bản chất cách mạng, lấy xây dựng chính trị làm nền tảng, lấy “thế trận lòng dân” làm cội nguồn của sức mạnh.

