Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp khẩn trong đêm ứng phó bão số 5

Bão số 5 đang có dấu hiệu trở thành “cuồng phong”. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị cơ quan khí tượng và chính quyền các địa phương chạy đua với thời gian để đưa ra dự báo chính xác, thông báo kịp thời, giảm thiểu được thiệt hại.

Tối 23-8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp khẩn với các đơn vị trong ngành khí tượng - thủy văn, phòng chống thiên tai và chính quyền các địa phương chịu ảnh hưởng để triển khai công tác dự báo và ứng phó với cơn bão này.

Cuộc họp khẩn tại Hà Nội, tối 23-8

Theo ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy bão số 5 suy yếu. “Bão đang trong giai đoạn phát triển mạnh và khi tiến gần bờ sẽ đạt cường độ mạnh nhất. Nếu di chuyển chậm, bão có đủ thời gian tích tụ thêm năng lượng để tăng sức mạnh. Ngược lại, nếu di chuyển nhanh, thời gian tích tụ sẽ giảm đi”, ông Cường dự báo.

Cập nhật thông tin đến 22 giờ ngày 23-8: Tâm bão số 5 đã ở tọa độ khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc - 113,2 độ Kinh Đông, chỉ còn cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 165km về phía Đông Bắc. Bão vẫn giữ cấp 10-11 và giật cấp 12-13 như bản tin cảnh báo lúc 20 giờ ngày 23-8 (mạnh hơn hai cấp so với sáng 23-8). Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Nguy cơ thiệt hại là rất lớn

Đại diện các đài khí tượng thủy văn khu vực Trung bộ cũng báo cáo về nguy cơ cụ thể tại các địa phương.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, diện tích lúa sắp thu hoạch và nhiều vườn cây ăn trái có nguy cơ hư hại nặng nếu gió đạt từ cấp 10 trở lên. Tỉnh này đã cấm biển từ 17 giờ ngày 23-8, đồng thời xả nước tại các hồ chứa để sẵn sàng đón lũ.

Ở tỉnh Nghệ An, nhiều hồ chứa đã đầy sau các đợt mưa lớn trước đó, nguy cơ tràn và ảnh hưởng tới diện tích lúa mới gieo trồng. Quảng Trị cũng đã cấm biển, khẩn trương triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đê kè, hồ đập đang thi công.

Họp khẩn toàn ngành phòng chống thiên tai và khí tượng - thủy văn, tối 23-8

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cảnh báo bão số 5 với cường độ mạnh có thể gây thiệt hại lớn cho tàu thuyền, nhà cửa, công trình và cây cối.

Một số địa phương đã cấm biển. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai

Lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai lưu ý các địa phương đặc biệt đề phòng hoàn lưu sau bão, nhất là ở khu vực Tây Nghệ An và Hương Sơn (Hà Tĩnh), những nơi có nguy cơ ngập lụt kéo dài rất cao.

Dự báo phải chi tiết, gửi từng đơn vị cụ thể

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành đánh giá bão số 5 xuất hiện vào thời điểm cả nước chuẩn bị kỷ niệm Quốc khánh 2-9. Do đó công tác dự báo, cảnh báo phải chính xác và kịp thời.

Ông Lê Công Thành chỉ đạo Cục Khí tượng - thủy văn tận dụng tối đa hệ thống vệ tinh, radar thời tiết tại khu vực và dữ liệu quốc tế, kết hợp số liệu quan trắc trong nước để theo dõi sát mọi diễn biến của bão.

Thứ trưởng Lê Công Thành chỉ đạo công tác dự báo bão số 5. Ảnh: PHẠM TRUNG HIẾU

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đài khí tượng địa phương thường xuyên cung cấp thông tin cảnh báo rõ ràng, cụ thể hóa mức độ tác động của từng cấp gió để người dân chủ động ứng phó.

Với những công trường thi công cao tốc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu tăng cường biện pháp an toàn cho người lao động và công trình trong điều kiện mưa to, gió lớn.

PHÚC HẬU