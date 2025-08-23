Bão vào “thần tốc”, phải ứng phó khẩn

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, bão số 5 đang tăng tốc lên tới 25km/giờ (thường các cơn bão chỉ di chuyển với tốc độ khoảng 10-15km/giờ hoặc nhanh hơn là 20km/giờ). Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị khẩn trương ứng phó.

Ảnh vệ tinh chụp tâm bão lúc 15 giờ 40 phút. Nguồn: Zoom Earth

Chiều nay 23-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Gia Lai, đề nghị triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều và công trình thủy lợi để ứng phó với bão số 5 (Kajiki) và mưa lũ kèm theo.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão hiện di chuyển nhanh với vận tốc khoảng 25km/giờ, dự báo mạnh cấp 10-11 khi áp sát khu vực quần đảo Hoàng Sa vào sáng 24-8 và đạt cấp 11-12, giật cấp 15 khi tiến vào vùng biển Thanh Hóa - Huế vào sáng 25-8 trước khi đổ bộ vào đất liền tại khu vực Trung bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều nay, bão số 5 tiếp tục mạnh lên và tiến gần hơn đến quần đảo Hoàng Sa. Lúc 13 giờ, tâm bão ở vị trí 17,4 độ vĩ Bắc và 115,0 độ kinh Đông, cách Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Tọa độ bão số 5 lúc 13 giờ ngày 23-8. Ảnh: Mô hình của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Cập nhật thông tin đến 15 giờ, tâm bão đã tiến đến tọa độ khoảng 17,5 độ vĩ Bắc và 114,6 độ kinh Đông, chỉ còn cách Hoàng Sa khoảng 250km, sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Trong 3 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 25km/giờ, dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Biển Đông trong đêm nay.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương khẩn trương và thực hiện nghiêm Công điện số 141/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu phải kiểm tra, rà soát phương án hộ đê, đặc biệt là các tuyến đê xung yếu, công trình đang thi công dở dang và các vị trí có nguy cơ mất an toàn; tăng cường tuần tra, canh gác đê điều trong mùa mưa lũ, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để xử lý sự cố ngay khi phát sinh.

Các địa phương phải thông báo kịp thời đến người dân, chủ phương tiện, công trình ven biển, sẵn sàng phương án sơ tán khẩn cấp những hộ dân ở khu vực nguy hiểm.

Đối với các công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo rà soát, lập danh sách các hồ, đập trọng điểm có nguy cơ sự cố, đặc biệt là các hồ nhỏ do cấp xã quản lý; đồng thời hạ thấp mực nước hồ chứa để đón lũ, tuyệt đối không xả lũ bất thường gây nguy hiểm cho hạ du và phải cảnh báo sớm cho người dân khi vận hành xả lũ.

Các tỉnh, thành cần xác định trước các khu vực dễ ngập úng, chủ động vận hành công trình thủy lợi để tiêu nước phục vụ sản xuất và đời sống. Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, tình hình hệ thống đê điều và công trình thủy lợi, đồng thời báo cáo ngay khi có sự cố để phối hợp xử lý.

12 địa phương nhận công văn gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai.

PHÚC HẬU