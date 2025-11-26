Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra mắt tác phẩm mới, ủng hộ đồng bào miền Trung 80 triệu đồng

Chiều 26-11, tại TPHCM, NXB Trẻ tổ chức chương trình giao lưu, ra mắt tác phẩm " Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo" . Dịp này, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã trích nhuận bút, ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ 80 triệu đồng.

Tác phẩm "Cô hàng xóm và bốn viên kẹo" chính thức phát hành trên toàn quốc từ ngày 28-11 với 2 phiên bản: bìa cứng và bìa mềm. Ảnh: HỒ SƠN

Ở lần in đầu, Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo được in tổng cộng 80.000 bản (gồm 60.000 bản bìa mềm và 20.000 bản đặc biệt bìa cứng in màu). Tác phẩm chính thức phát hành trên toàn quốc từ ngày 28-11.

Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo tiếp tục là những trang viết trong trẻo về tuổi thơ, tình bạn, tình thân và lòng tốt giản dị; đề cao tinh thần hướng thiện, khơi dậy lòng trắc ẩn nơi người đọc giống như sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Với Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo, bạn đọc sẽ thấy được những hành động tốt đẹp giữa người với người dù trong hoàn cảnh khó khăn. Lòng tốt là bộ lọc đẹp nhất, khiến ta có thể bỏ qua những khác biệt để nhìn sâu vào tâm hồn của nhau, chia sẻ buồn vui.

Bà Phan Thị Thu Hà, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Trẻ, tặng hoa cho nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và họa sĩ Đỗ Hoàng Tường. Ảnh: HỒ SƠN

Ở Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chọn bối cảnh là TPHCM thập niên 80 của thế kỷ trước. Lật giở từng trang sách, bạn đọc sẽ bắt gặp những hình ảnh gắn với kỷ niệm một thời, và gợi sự tò mò của các bạn trẻ hiện nay: Cây cầu Palikao, chung cư kiểu cũ và tình cảm hàng xóm láng giềng, thời vàng son của báo giấy với những chuyên mục được bạn đọc chờ đợi từng ngày...

Hình ảnh cây cầu Palikao được họa sĩ Đỗ Hoàng Tường tái hiện trong tác phẩm. Ảnh: HỒ SƠN

Đặc biệt, bạn đọc cũng sẽ nhận ra sự thân quen khi những nhân vật chính trong tác phẩm cũng chính là những nhân vật của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Đó là Thiều, Tường, Mận.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, gọi Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo ngọt là phần 2 của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thì không chính xác.

“Bởi phần 2 thường là nối tiếp những tình huống, sự việc mà ở phần 1 chưa được giải quyết. Trên thực tế, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là một tác phẩm độc lập, kết thúc như vậy cũng được gọi là trọn vẹn rồi, đứng về mặt văn chương là một tác phẩm hoàn thiện, không nhất thiết phải có thêm phần 2”, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lý giải.

Họa sĩ Đỗ Hoàng Tường là người đồng hành với các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từ nhiều năm nay. Ảnh: HỒ SƠN

Khi viết Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mong muốn tái hiện bối cảnh TPHCM thập niên 80, lúc đó đất nước vừa đi qua chiến tranh, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Đó là trải nghiệm mà bây giờ có nhiều chuyện đáng để nhớ và kể lại, nhất là với một nhà văn, vốn có ưu thế hơn những người không cầm bút.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đón nhận tấm lòng của NXB Trẻ và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dành cho đồng bào miền Trung bị bão lũ. Ảnh: HỒ SƠN

Nhằm chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung bị bão lũ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã trích 80 triệu đồng từ nhuận bút, để chia sẻ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Tập thể NXB Trẻ cũng ủng hộ 100 triệu đồng. Bà Phan Thị Thu Hà, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Trẻ, cho biết, ngoài nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, các nhà văn khác có nguyện vọng ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Trung hoàn toàn có thể chung tay cùng NXB Trẻ.

HỒ SƠN