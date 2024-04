Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng khu thương mại tự do

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đang có chuyến công tác tại Trung Quốc, đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đến tỉnh Hải Nam để tìm hiểu, nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng khu thương mại tự do.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng khảo sát khu miễn thuế Hải Khẩu. Ảnh: Đoàn công tác Bộ KH-ĐT

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đang có chuyến công tác tại Trung Quốc, vừa dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đến tỉnh Hải Nam để tìm hiểu, nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng khu thương mại tự do.

Tại cuộc làm việc với chính quyền tỉnh Hải Nam, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị hai bên trao đổi về những kinh nghiệm cụ thể trong việc xây dựng cảng thương mại tự do Hải Nam. Lãnh đạo cảng đã giới thiệu nhiều chính sách ưu đãi đầu tư, thương mại; theo đó, khu vực này đang được áp dụng Luật Cảng thương mại tự do của nước CHND Trung Hoa được ban hành ngày 10-6-2021.

Cảng thương mại tự do Hải Nam được áp dụng chính sách phi thuế quan (thuế suất bằng 0%) với 3 nhóm mặt hàng: nguyên vật liệu, sản phẩm phụ trợ phục vụ sản xuất; các phương tiện và công cụ giao thông; thiết bị máy móc để các công ty đưa vào sản xuất. Với phương tiện và công cụ giao thông sẽ có danh sách riêng với những loại phương tiện miễn hoàn toàn thuế. Với các loại thiết bị máy móc sẽ quản lý bằng danh sách hạn chế, mặt hàng nào không nằm trong danh sách này sẽ được miễn thuế quan.

Đặc biệt, khu vực cảng thương mại tự do Hải Nam áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc nhóm ngành khuyến khích là 15% và thuế thu nhập cá nhân với nhân tài ở lĩnh vực cần khuyến khích, cao nhất không quá 15%. Tại đây cũng đang rà soát lại các sắc thuế, đơn giản hóa kết cấu các loại thuế, tiến đến một mức thuế thấp hơn.

Khu vực cảng thương mại tự do Hải Nam cũng áp dụng chính sách tự do đầu tư, với 2 danh mục thu hút đầu tư và danh mục biện pháp tạo thuận lợi cho đầu tư. Đồng thời, thúc đẩy lưu chuyển vốn, vận tải, lưu chuyển con người, lưu chuyển dữ liệu an toàn và có trật tự. Tuy nhiên, để đảm bảo quản lý chặt chẽ, tại đây cũng áp dụng danh sách các lĩnh vực hạn chế đầu tư.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Hải Nam đã hỗ trợ đoàn công tác trao đổi nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng cảng thương mại tự do Hải Nam. Bộ trưởng cũng chúc mừng tỉnh Hải Nam bước đầu đã đạt được những kết quả tốt trong việc xây dựng cảng thương mại tự do.

Bộ KH-ĐT là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng là Phó Trưởng ban chỉ đạo. Hiện nay, UBND TP Đà Nẵng đã có đề xuất về các cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng đối với thành phố Đà Nẵng, trong đó có chính sách “Thí điểm thành lập khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng gắn với cảng Liên Chiểu và cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

ANH PHƯƠNG