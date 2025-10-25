Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Xử lý nghiêm các đối tượng hành hung nhân viên y tế

Luật Khám bệnh, chữa bệnh có quy định nghiêm cấm hành vi xâm hại nhân viên y tế, nhưng trong thực tế vẫn xảy ra các vụ việc bạo hành nhân viên y tế, đây là vấn đề nhức nhối và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn bệnh viện.

Ngày 25-10, trao đổi với báo chí về vụ việc tấn công bằng dao tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An làm nhiều nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân bị thương, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, đã chỉ đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng tấn công nhân viên y tế.

Đồng thời, Bộ Y tế đang rà soát toàn bộ công tác bảo đảm an ninh trong bệnh viện, nhất là tại những khu vực nhạy cảm như: phòng cấp cứu, sơ sinh, tâm thần.

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị thương nặng sau khi bị đối tượng Bằng Văn Vỹ tấn công

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, dù Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã quy định nghiêm cấm hành vi xâm hại nhân viên y tế, nhưng trong thực tế vẫn xảy ra các vụ việc bạo hành nhân viên y tế. Đây là vấn đề nhức nhối và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh an toàn bệnh viện, đến sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế, cũng như người bệnh, người nhà bệnh nhân.

Quan điểm của Bộ Y tế là xử lý nghiêm minh các đối tượng để có tính răn đe. “Đội ngũ y bác sĩ phải được bảo vệ trong bất cứ trường hợp nào", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Cũng liên quan tới vụ việc này, Bộ trưởng Bộ Y tế đã quyết định tặng bằng khen cho tập thể Khoa Sơ sinh và 4 điều dưỡng thuộc Khoa Sơ sinh (Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần Thị Hồng và Nguyễn Thị Hồng) của Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vì đã dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp.

Trước đó khoảng 10 giờ ngày 23-10, đối tượng Bằng Văn Vỹ (sinh năm 1996, trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An) đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để chăm vợ mới sinh con (sinh đôi). Do nghĩ rằng con mình không được bệnh viện quan tâm đúng mức và nghi ngờ cháu bé bị tráo đổi, nên Vỹ dùng dao tấn công nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân. Nguy hiểm hơn, Vỹ đã giằng lấy một trẻ sơ sinh và định ném ra ngoài cửa sổ. Lúc này, một số điều dưỡng viên lập tức can thiệp để cứu cháu bé và bị đối tượng tấn công. Vụ việc khiến 4 nhân viên y tế và 2 người nhà bệnh nhân bị thương, trong đó điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị thương nặng với các vết đâm vào vùng cổ và ngực. Các nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch.

QUỐC LẬP