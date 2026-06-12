Bộ Tư pháp giải đáp gần 100.000 câu hỏi về pháp luật bằng AI

Ngày 12-6, Bộ Tư pháp cho biết, trong tháng 5, Bộ, ngành tư pháp ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác; trong đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giải đáp pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh.

Bộ, ngành tư pháp đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Theo thông cáo của Bộ Tư pháp, trong tháng 5, hệ thống AI pháp luật đã xử lý gần 100.000 câu hỏi. Cùng với đó, các cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ tịch và pháp luật tiếp tục được vận hành ổn định, phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tra cứu, tiếp cận thông tin pháp luật.

Về cải cách hành chính, Bộ Tư pháp tiếp tục dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính, đạt 95,48/100 điểm, xếp thứ nhất trong 12 bộ, ngành được đánh giá PAR INDEX năm 2025. Đây là năm thứ ba liên tiếp Bộ Tư pháp giữ vị trí dẫn đầu chỉ số này.

Trong công tác thi hành án dân sự, tính đến ngày 30-4-2026, toàn ngành đã thi hành xong 297.366 việc, thu hồi hơn 98.933 tỷ đồng, tăng 37,51% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt hơn 6.877 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 5, Bộ Tư pháp đã hoàn thành thẩm định 54 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và 2 đề nghị xây dựng chính sách. Công tác rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được triển khai nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong tháng 6, Bộ Tư pháp tập trung hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XVI thông qua; khẩn trương xây dựng văn bản quy định chi tiết để bảo đảm luật sớm đi vào cuộc sống. Bộ cũng tham mưu Chính phủ ban hành 4 nghị định nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ Tư pháp đồng thời chuẩn bị nội dung cho một số hoạt động đối ngoại pháp luật, tư pháp như Diễn đàn pháp luật ASEAN 2026, Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp các nước Mê Công - Lan Thương và đoàn công tác tham dự Diễn đàn pháp lý quốc tế tại Saint Petersburg, Liên bang Nga.

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ANH PHƯƠNG