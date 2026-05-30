TP Cần Thơ: Nhiều mô hình, cách làm hay trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 30-5, Thành ủy TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Sau sắp xếp, TP Cần Thơ có không gian phát triển rộng, với 103 xã, phường và 1.896 ấp, khu vực. Qua 1 năm vận hành, tổng thể hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy của thành phố cơ bản ổn định, thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo bước đầu có sự chuyển đổi rõ về tư duy và phương thức, từ chỉ đạo theo đầu việc sang quản trị theo mục tiêu, tiến độ, sản phẩm và hiệu quả thực chất.

Tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị được kiện toàn đồng bộ từ thành phố đến cấp xã, cơ bản không để khoảng trống lãnh đạo, quản lý. Công tác xây dựng Đảng, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý được triển khai nghiêm túc, từng bước khắc phục biểu hiện hình thức, “bệnh thành tích”.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số và phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt kết quả tích cực. Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và cấp xã vận hành ổn định; trong quý 1-2026, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,83%, số hóa hồ sơ đạt 95%.

Quang cảnh hội nghị

Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được duy trì; không để phát sinh điểm nóng lớn do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Ngoài ra, nhiều mô hình mới, cách làm hay trong phục vụ nhân dân cũng được các đơn vị triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực, như “Cà phê với nhân dân và doanh nghiệp”, “Tiếp công dân tại nhà công dân”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”, "Ngày thứ Bảy vì dân"…

Mô hình tiếp công dân tại nhà của phường Phú Lợi, TP Cần Thơ

Bên cạnh các kết quả đạt được, quá trình vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tại TP Cần Thơ còn một số hạn chế. Đơn cử, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa thật sự đồng bộ với vị trí việc làm, còn tình trạng thừa thiếu cục bộ; một số trụ sở, nhà đất, tài sản công phải tiếp tục xử lý; phương tiện phục vụ công tác cấp xã còn thiếu.

Cùng với đó, công tác phối hợp liên ngành có lúc, có nơi chưa hiệu quả; hạ tầng số được đầu tư, tuy nhiên vẫn chưa đồng bộ; công tác số hóa hồ sơ, dữ liệu còn chậm, thiếu tiêu chuẩn kỹ thuật chung, dẫn đến hạn chế trong việc khai thác…

Lãnh đạo Thành ủy TP Cần Thơ khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát, để phát huy tính chủ động của chính quyền cơ sở.

Ngoài ra, tập trung hoàn thiện các cơ sở dữ liệu dùng chung, nhất là dữ liệu đất đai; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành; rà soát, sắp xếp, điều động và đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo kết quả hoạt động.

