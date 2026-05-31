Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trong việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu tập trung chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, sâu rộng nội dung 11 nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh.

Cùng với đó, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo đúng nội dung phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa được quy định tại các nghị quyết, đảm bảo việc giải quyết TTHC liên tục, thông suốt, không để xảy ra tình trạng gián đoạn.

Đặc biệt, nghiêm cấm việc quy định thêm TTHC, điều kiện kinh doanh hoặc các biện pháp quản lý không cần thiết, làm tăng chi phí tuân thủ đối với người dân, doanh nghiệp.

Các sở, ban, ngành, địa phương cần chủ động theo dõi, tham mưu trình công bố danh mục TTHC, công khai danh mục TTHC, điều kiện kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp tại 11 nghị quyết; đảm bảo thời hạn công bố, công khai theo quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC.

Sở KH-CN, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố chịu trách nhiệm kết nối đồng bộ hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung của bộ để đồng bộ đầy đủ trạng thái, tiến trình xử lý các hồ sơ TTHC; theo dõi, đánh giá tiến độ, kết quả giải quyết các hồ sơ TTHC.

