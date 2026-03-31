Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu ngăn chặn EV71 và dịch tay chân miệng bùng phát

Chiều 31-3, trước tình hình dịch tay chân miệng (TCM) đang có những diễn biến rất phức tạp, gia tăng đột biến về số ca nặng, Bộ Y tế có công văn hỏa tốc yêu cầu toàn ngành y tế và các địa phương vào cuộc khẩn cấp để ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch diện rộng.

Bộ Y tế nêu rõ, chỉ trong chưa đầy 3 tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận hơn 25.094 trường hợp mắc bệnh TCM (cao gấp 5 lần cùng kỳ năm 2025), trong đó có 4 ca tử vong. "Điểm nóng" tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam với hơn 18.000 ca, chiếm gần 72% tổng số bệnh nhân cả nước.

Nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất là trẻ nhỏ từ 1-5 tuổi (chiếm tới 92,7% số ca mắc). Hiện nay, các bệnh viện nhi tuyến cuối như: Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Bệnh Nhiệt đới TPHCM… đang đối mặt với áp lực rất lớn khi lượng bệnh nhi nhập viện tăng nhanh mỗi ngày, trong đó có nhiều ca nặng.

Số trẻ mắc dịch bệnh tay chân miệng đang tăng rất cao tại các tỉnh phía Nam

Đặc biệt, các kết quả xét nghiệm cho thấy sự lưu hành của chủng Enterovirus 71 (EV71) - độc lực cao, có khả năng gây biến chứng thần kinh nặng, diễn tiến nhanh, làm gia tăng nguy cơ tử vong. Đây chính là tác nhân chính khiến số ca nặng tăng vọt và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các ca tử vong thương tâm nếu không được cấp cứu kịp thời.

Dịch bệnh tay chân miệng đang gia tăng ở trẻ em

Trước tình hình trên, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương siết chặt công tác phòng chống dịch và chuẩn bị kỹ các kịch bản ứng phó với dịch bệnh TCM. Các cơ sở y tế phải rà soát, cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị, sẵn sàng phương án cách ly và cấp cứu trong tình huống số ca mắc tiếp tục tăng cao; đồng thời tập huấn và nâng cao năng lực tuyến cơ sở phát hiện sớm các "dấu hiệu sinh tồn" và triệu chứng chuyển nặng của người bệnh để xử lý tại chỗ hoặc chuyển viện an toàn, nhất là ở cấp khám, chữa bệnh ban đầu.

Các bệnh viện phải chủ động dự trữ đảm bảo đủ thuốc, vật tư, thiết bị y tế và hồi sức tích cực (ICU) theo đúng phác đồ mới nhất của Bộ Y tế; đồng thời tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong bệnh viện, giảm thiểu tối đa các ổ dịch nội viện.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo các gia đình có trẻ nhỏ tuyệt đối không được chủ quan. Khi trẻ có dấu hiệu sốt cao không hạ, giật mình, đi đứng loạng choạng hoặc nôn nhiều, cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất.

QUỐC LẬP