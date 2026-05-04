Thế giới

3 người tử vong nghi do virus Hanta trên tàu du lịch

SGGPO

Ngày 4-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết một ổ dịch nghi do virus Hanta bùng phát trên tàu du lịch MV Hondius ở Đại Tây Dương đã khiến 3 người tử vong và ít nhất 3 người khác mắc bệnh.

1624-65dec5e8ab6.jpg
Tàu du lịch MV Hondius. Ảnh: CRUISEMAPPER

Con tàu khởi hành từ Ushuaia (Argentina) tới Cape Verde. Theo WHO, ca bệnh đầu tiên trên tàu MV Hondius là một hành khách 70 tuổi, tử vong trên tàu. Vợ ông, 69 tuổi, được chuyển tới Nam Phi nhưng cũng không qua khỏi. Một bệnh nhân khác, 69 tuổi, quốc tịch Anh, đang điều trị tích cực tại Johannesburg Nam Phi. Danh tính và quốc tịch các nạn nhân khác chưa được xác nhận đầy đủ.

WHO đang phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị vận hành tàu để tổ chức sơ tán y tế, đồng thời tiến hành xét nghiệm, điều tra dịch tễ và giải trình tự virus. Khoảng 150 du khách và 70 thành viên thủy thủ đoàn có mặt trên tàu khi ổ dịch xảy ra.

Hiện tàu đang neo ngoài khơi thủ đô Praia quần đảo Cape Verde, và dự kiến tiếp tục hành trình tới quần đảo Canary (Tây Ban Nha) sau khi xử lý các biện pháp y tế cần thiết.

Theo WHO, virus Hanta là virus hiếm, lây qua tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của loài gặm nhấm như chuột, có thể gây bệnh hô hấp nghiêm trọng. Virus có thể lây giữa người với người và gây hội chứng phổi nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng phát hiện sớm giúp tăng cơ hội sống sót.

Tin liên quan
HUY QUỐC

Từ khóa

Loài gặm nhấm Tàu du lịch WHO Giữa người với người Thủy thủ đoàn Virus Hanta

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn