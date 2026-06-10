Bồi dưỡng kiến thức AI cho hơn 200 cán bộ phường xã

Sáng 10-6, tại UBND phường Tân Hưng, Sở KH-CN TPHCM phối hợp cùng Sở Nội vụ TPHCM tổ chức Lễ Khai giảng Chương trình bồi dưỡng kiến thức cơ bản về trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 200 cán bộ, công chức của một số xã phường trên địa bàn thành phố.

Chuyên gia đến từ Phòng thí nghiệm công nghệ phần mềm, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM hướng dẫn tại lớp học. QUANG HUY

Đây là chuỗi chương trình do hai sở Sở KH-CN TPHCM phối hợp cùng Sở Nội vụ TPHCM triển khai từ ngày 2 đến 23-6 và được đội ngũ chuyên gia đến từ Phòng thí nghiệm công nghệ phần mềm, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM đứng lớp, trực tiếp hướng dẫn.

Phát biểu khai mạc lớp học, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Nguyễn Kỳ chia sẻ, trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, nên việc trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng AI cho đội ngũ cán bộ, công chức là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng tham mưu và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Nguyễn Kỳ phát biểu khai mạc lớp học. QUANG HUY

Được biết, chương trình năm nay sẽ tổ chức 8 lớp cho hơn 1.000 cán bộ, công chức trên toàn địa bàn TPHCM, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nguồn nhân lực số và thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực công của thành phố.

Cán bộ, công chức tham gia lớp học. QUANG HUY

Theo đại diện Trung tâm phát triển KH-CN trẻ (thuộc Sở KH-CN TPHCM, chương trình được thiết kế theo cơ cấu 30% lý thuyết - 70% thực hành, tập trung vào 4 chuyên đề, gồm: Tổng quan về AI và chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước; ứng dụng AI trong công tác hành chính, văn phòng và phục vụ người dân; an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và đạo đức trong sử dụng AI và thực hành các công cụ AI hỗ trợ công việc hành chính.

Nghiên cứu sinh Huỳnh Viết Thắng (ngoài cùng bên trái), Phòng thí nghiệm công nghệ phần mềm, hướng dẫn cho học viên. QUANG HUY

Bên cạnh việc trang bị kiến thức nền tảng về AI, học viên còn được trực tiếp thực hành các kỹ năng ứng dụng AI trong soạn thảo văn bản, tổng hợp báo cáo, xử lý dữ liệu, xây dựng nội dung truyền thông, tạo bài trình chiếu, đồng thời tìm hiểu các nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng AI có trách nhiệm trong môi trường công vụ.

QUANG HUY