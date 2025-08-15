Bong bóng AI: Rủi ro tiềm ẩn của nền kinh tế

Các tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech) đang chiếm ưu thế trong cuộc đua đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), với chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng và dữ liệu liên tục tăng vọt. Tuy nhiên, đã xuất hiện những cảnh báo về một cuộc khủng hoảng tài chính mới, giống như bong bóng dotcom năm 2000.

Công nghệ AI đã và đang bứt phá với các chatbot như ChatGPT, được thúc đẩy bởi cuộc chạy đua vũ trang đầy rủi ro giữa các gã khổng lồ công nghệ và các công ty khởi nghiệp siêu giàu. Theo Wall Street Journal, các công ty như Alphabet, Microsoft, Meta và Amazon đã chi khoảng 81 tỷ USD chỉ trong quý 1-2025 cho trung tâm dữ liệu phục vụ AI. Dự kiến, con số này sẽ vượt 300 tỷ USD trong năm nay. Tờ Financial Times còn bổ sung thêm rằng đến năm 2026, con số này có thể tăng lên 750 tỷ USD.

Một trung tâm dữ liệu của Microsoft đang được xây dựng tại Mount Pleasant, Wisconsin, nơi giai đoạn đầu tiên dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Ảnh: Zuma Press

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI đang tiêu tốn rất nhiều tiền, gây áp lực cho các công ty và thị trường vốn. Tờ Wall Street Journal dẫn dữ liệu từ công ty dữ liệu phần mềm tài chính hàng đầu thế giới FactSet cho thấy, mặc dù lợi nhuận ròng của các hãng công nghệ lớn tăng 73%, lên mức 91 tỷ USD so với 2 năm trước, dòng tiền tự do lại giảm 30%, chỉ còn khoảng 40 tỷ USD. Theo Wall Street Journal, sự bất cân xứng này được giới chuyên gia tài chính mô tả là dấu hiệu căng thẳng tài chính tiềm tàng, khi mọi chi tiêu cho chip, trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng AI khác đang vắt kiệt tiền mặt của các tập đoàn Mỹ.

Báo cáo từ sàn thương mại điện tử Marketplace cho biết, trong khi các nhà đầu tư ngày càng nóng lòng muốn thấy kết quả từ các khoản đầu tư khổng lồ này, hiện tại nhiều dự án AI vẫn chưa được áp dụng. Tờ Business Insider dẫn lời ông Peter Berezin, chiến lược gia toàn cầu tại Công ty nghiên cứu đầu tư BCA Research có trụ sở tại Canada, cảnh báo về một “cuộc đua xuống đáy” trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trong ngành AI làm lợi nhuận sụt giảm và nhà đầu tư có thể không nhận được hoàn vốn khi nhiều dự án AI vẫn chưa thể chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang sản xuất đại trà.

Các công ty công nghệ lớn vẫn không chùn bước, đầu tư mạnh tay và triển khai ngân sách khổng lồ cho việc xây dựng trung tâm dữ liệu AI. Đã xuất hiện những thành tựu đáng kể, như Microsoft sử dụng AI để cải thiện sản xuất drone cho các tập đoàn bán lẻ như Walmart và Home Depot.

Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa mức đầu tư với lượng tiền đổ vào hạ tầng chưa từng có và khả năng tạo ra doanh thu, việc giảm dòng tiền tự do và dấu hiệu của bong bóng tài chính là những cảnh báo rõ ràng. Giới chuyên gia ở Phố Wall đang cảnh giác vẫn đang có một rủi ro tiềm ẩn của sự bùng nổ AI đối với nền kinh tế. Theo Financial Times, việc đầu tư vào AI tăng mạnh có nguy cơ dẫn đến dư thừa năng lực hạ tầng nghiêm trọng nếu AI không phát triển vượt trội và tạo ra giá trị rõ ràng ngay lập tức. Điều này sẽ dẫn đến khủng hoảng, đặc biệt đối với các trung tâm dữ liệu được tài trợ qua nợ và vốn tư nhân, nếu thiếu khách hàng thuê hoặc doanh thu không đủ cao, dẫn tới khả năng nền kinh tế thế giới đối mặt với khủng hoảng tài chính mới giống như bong bóng dotcom năm 2000.

KHÁNH HƯNG