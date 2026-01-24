Bữa cơm nghĩa tình phục vụ hơn 200 người dân nghèo

Sáng 24-1, chùa Bửu Sơn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn (TPHCM) tổ chức bữa cơm nghĩa tình phục vụ hơn 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền, cơ nhỡ trên địa bàn.

Thượng tọa Thích Giác Hiệp phát biểu tại bữa cơm nghĩa tình

Đây là bữa cơm nghĩa tình lần thứ 3 được tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, tạo không khí đoàn kết, gắn bó, nghĩa tình giữa chính quyền, các tổ chức tôn giáo, dân tộc với người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực có đông người Hoa sinh sống.

Thượng tọa Thích Giác Hiệp, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Bửu Sơn cho biết, bữa cơm nghĩa tình được tổ chức 2 lần/năm, là không gian gặp gỡ thân tình giữa chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội, tôn giáo. Qua đó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của người dân sinh sống trên địa bàn về đời sống, sinh hoạt, những khó khăn, kiến nghị cần giải quyết.

Ngoài ra, mỗi tháng 2 lần, chùa Bửu Sơn còn tổ chức bữa ăn Nhân ái - ấm tình yêu thương, phát hơn 1.000 phần cơm ngon đến những mảnh đời bất hạnh, người tật nguyền, cô đơn, mưu sinh khó khăn trên đường phố.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được mời dự bữa cơm nghĩa tình dịp cuối năm

HOÀI NAM