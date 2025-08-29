Nhịp cầu nhân ái

Bữa trưa yêu thương ấm lòng người khó khăn đón Tết Độc lập ở Quảng Ngãi

Nhân dịp Tết Độc lập, Hội Người khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng nhóm Quỹ những người bạn tổ chức “bữa trưa yêu thương” cho những người lao động nghèo, người khuyết tật, những mảnh đời mưu sinh còn nhiều khó khăn.

Trưa 29-8, 100 suất cơm ấm nóng được trao tận tay những người lao động nghèo, người khuyết tật. Ông Trần Tuấn Kiệt, Chủ tịch Hội Người khuyết tật tỉnh, chia sẻ: “Chúng tôi muốn trong dịp Quốc khánh 2-9, người dân có thêm một bữa ăn ngon, cảm nhận được sự quan tâm và sẻ chia".

Đây là hoạt động mà Hội duy trì suốt 4 năm qua, đều đặn 2 lần/tháng. Tháng 8 này, dù đã thực hiện đủ 2 đợt, nhưng vẫn quyết định tổ chức thêm một bữa trưa nữa hướng đến ngày Quốc khánh trọn vẹn yêu thương.

ảnh (2).jpg
Những bữa cơm trưa được phát tận tay người có hoàn cảnh khó khăn mưu sinh khắp các đường phố Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những người đến nhận cơm phần lớn đều có hoàn cảnh khó khăn, phải bươn chải từng ngày để mưu sinh. Nhận sự sẻ chia này, nhiều người cho biết rất ấm lòng.

Bà Nguyễn Thị T. (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), mưu sinh bằng nghề bán vé số, nói: “Một bữa cơm thôi nhưng ấm áp lắm, bởi giữa cuộc mưu sinh nhọc nhằn, tôi vẫn thấy mình được san sẻ”.

ảnh (3).jpg
Người buôn bán trên đường bất ngờ khi nhận được bữa trưa từ Hội Người khuyết tật. Ảnh: NGUYỄN TRANG
ảnh (1).jpg
Dù là đang thu mua ve chai, người phụ nữ này cũng bất ngờ khi nhận được hộp cơm nóng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Một “bữa trưa yêu thương” giản dị nhưng chan chứa tình cảm, sẻ chia và gắn kết.

NGUYỄN TRANG

