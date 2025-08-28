Sáng 28-8, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm hợp tác cùng Báo Nhân Dân tổ chức lễ ra mắt Học bổng "Tự Lực Vì Chính Tôi" dành cho con em có người thân hiến tạng nhân đạo. Đây là học bổng đầu tiên hướng đến nhóm đối tượng trẻ thiệt thòi này nhằm tri ân, đồng hành và hỗ trợ trên hành trình trưởng thành của các em.

Các em nhỏ nhận học bổng từ chương trình

Có những sự ra đi để lại mất mát, nhưng cũng có những sự ra đi gieo mầm sự sống. Nghĩa cử hiến tạng nhân đạo đã và đang hồi sinh biết bao bệnh nhân, mở ra niềm hy vọng mới cho hàng trăm gia đình. Thế nhưng, đằng sau ánh sáng ấy là nỗi trống vắng của những đứa trẻ bỗng mất đi điểm tựa gia đình. Các em lớn lên giữa nhiều biến động, đối diện nguy cơ gác lại ước mơ học tập.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2025 – 2030, chương trình dự kiến hỗ trợ tối thiểu 50 em và sẽ mở rộng thêm khoảng 10 trường hợp mới mỗi năm, với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng.

Tại sự kiện, 10 em nhỏ thuộc 6 hộ gia đình có người thân hiến tạng nhân đạo, đến từ các tỉnh, thành: TPHCM, Đồng Tháp và Đắk Lắk, đã được trao phần kinh phí hỗ trợ tượng trưng từ Học bổng "Tự Lực Vì Chính Tôi". Đây là học bổng được cấp định kỳ với tổng trị giá lên đến 50 triệu đồng/năm cho mỗi em.

Cụ thể, các em sẽ nhận 1,5 triệu đồng/tháng, trong đó 1 triệu đồng được chuyển trực tiếp để hỗ trợ chi phí học tập và sinh hoạt hàng ngày; 500.000 đồng còn lại được gửi vào sổ tiết kiệm cá nhân cho đến khi các em đủ 18 tuổi, như một khoản dự phòng giúp các em vững vàng hơn trên hành trình bước vào giảng đường đại học.

Phần kinh phí còn lại được sử dụng trong các chương trình hỗ trợ phi tài chính, như: chăm sóc sức khỏe định kỳ, phát triển tinh thần và các hoạt động giáo dục toàn diện về thân - tâm - trí. Mục tiêu là ít nhất 95% trẻ trong dự án duy trì việc học hoặc hoàn tất phổ thông trung học.

Đặc biệt, trong trường hợp các em không tiếp tục học văn hóa mà có nguyện vọng theo học nghề, học bổng này sẽ đồng hành, hỗ trợ chi phí đào tạo nghề để các em có một nghề nghiệp ổn định, vững vàng bước vào đời.

Bà Đặng Thị Kim Oanh phát biểu

Chia sẻ tại sự kiện, bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group, xúc động bày tỏ: Đằng sau mỗi trái tim hiến tặng sự sống là cả một gia đình gánh chịu mất mát. Nhưng chính từ trong nỗi đau ấy, một mầm sống khác lại được hồi sinh. Và hôm nay, học bổng được trao đi như một vòng tay cộng đồng, tiếp nối dòng chảy yêu thương của những người đã ra đi.

Học sinh nhận học bổng từ chương trình

Ông Lê Tấn Vũ, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Cơ quan đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Nam, chia sẻ tại buổi lễ: “Mỗi ca hiến tạng là một hành động dũng cảm và đầy nhân đạo. Nhưng sau sự cho đi cao thượng ấy, nhiều em nhỏ bỗng mất đi điểm tựa lớn nhất của cuộc đời. Trong bối cảnh chính sách hỗ trợ còn hạn chế, Học bổng Tự Lực Vì Chính Tôi ra đời chính là lời đáp đầy trách nhiệm và yêu thương của cộng đồng".

PV