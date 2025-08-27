Bộ đội Biên phòng Quảng Trị bàn giao 100 căn nhà mới cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 27-8, tại xã Trường Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 100 ngôi nhà mới cho các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số.

Đây là một phần trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Chính phủ và Ban Chỉ đạo tỉnh phát động, giao BĐBP tỉnh Quảng Trị trực tiếp triển khai xây dựng 256 căn tại 3 xã biên giới: Dân Hóa, Trường Sơn và Kim Ngân. Riêng tại xã Trường Sơn, 100 căn nhà được hỗ trợ với tổng kinh phí 12 tỷ đồng. Sau gần 3 tháng thi công khẩn trương, các căn nhà đã hoàn thiện và kịp bàn giao trước ngày 31-8-2025, thiết thực chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9.

100 căn nhà mới được khánh thành tại xã Trường Sơn

Quá trình triển khai gặp không ít khó khăn do địa hình biên giới hiểm trở, nhiều điểm không thể vận chuyển vật liệu bằng cơ giới, phải gùi vác bằng sức người. Tuy vậy, cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh đã nỗ lực vượt khó, linh hoạt trong tổ chức thi công, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và người dân địa phương. Các ngôi nhà được xây dựng đạt tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), bảo đảm vững chắc, an toàn và phù hợp phong tục tập quán của đồng bào.

Lễ khánh thành

Dịp này, Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng chính quyền địa phương cũng trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho bà con bản Rìn Rìn, góp thêm niềm vui trong ngày về nhà mới.

MINH PHONG