Cháu bé mồ côi cha mẹ được hỗ trợ 30,5 triệu đồng

Đến nay, qua 3 đợt, bạn đọc Báo SGGP đã giúp đỡ cháu Nêu 30,5 triệu đồng. Số tiền này sẽ giúp Nêu có điều kiện học tập.

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho cháu Nêu

Báo SGGP vừa phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) trao 2 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ đợt 3 cho cháu Nêu (sinh năm 2018, trú xã Kdang).

Như vậy, qua 3 đợt, bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ cho gia đình cháu Nêu 30,5 triệu đồng.

Gia đình cháu Nêu thuộc diện hộ nghèo, sống bằng nghề trồng lúa với thu nhập không cao. Nêu mồ côi cha mẹ, được người thân thay nhau nuôi dưỡng, cuộc sống gia đình rất khó khăn.

Trước hoàn cảnh khó khăn nói trên, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai đã kết nối đến Báo SGGP với mong muốn bạn đọc báo sẽ giúp đỡ cháu Nêu.

Tại buổi trao tiền hỗ trợ, UBND xã Kdang thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến Báo SGGP, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai và bạn đọc đã quan tâm, giúp đỡ công dân địa phương. Sự giúp đỡ của Báo SGGP và bạn đọc có ý nghĩa rất lớn giúp gia đình có thêm điều kiện để chăm sóc Nêu.

