Đồng Nai khai trương điểm hiến máu cố định đầu tiên

Sáng 28-8, tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai), điểm hiến máu tình nguyện cố định đầu tiên của khu vực miền Nam đã chính thức đi vào hoạt động.

Quang cảnh buổi khai mạc. Ảnh: BÍCH NGỌC

Sự kiện do Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai phối hợp với Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai tổ chức, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Theo ông Phạm Lê Nhật Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy, Đồng Nai là điểm sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện. Riêng năm 2024, tỉnh đã đóng góp gần 38.000 đơn vị máu, tương đương khoảng 25% tổng lượng máu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận. Việc khai trương mô hình điểm hiến máu cố định không chỉ tạo nguồn máu ổn định mà còn là bước đệm để nhân rộng mô hình ra các tỉnh khác từ năm 2026.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tấn Hưng khẳng định: mô hình mới giúp người dân dễ dàng tiếp cận, chủ động thời gian tham gia hiến máu, qua đó thường xuyên bổ sung nguồn máu cho các bệnh viện. Hội sẽ đảm bảo quyền lợi cho người hiến máu, đẩy mạnh tuyên truyền để lan tỏa tinh thần nhân ái này.

Điểm hiến máu được đầu tư đầy đủ về trang thiết bị và nhân lực, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho người dân. Trong ngày khai trương, nhiều đơn vị máu đã được tiếp nhận.

BÙI LIÊM