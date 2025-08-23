Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân Cà Mau

Các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân xã Trần Văn Thời

Chương trình khám bệnh nhân đạo do Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) phối hợp cùng Báo Thanh Niên thực hiện.

Đoàn các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí và trao tặng 300 phần quà cho người dân; tặng 20 phần quà cho 20 gia đình chính sách (mỗi phần là 1 triệu đồng); 10 thẻ bảo hiểm y tế; ủng hộ MTTQ Việt Nam xã Trần Văn Thời 10 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cùng Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn trao học bổng cho các em học sinh

Cầu Cơi Ba do Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên cùng các nhà tài trợ thực hiện với kinh phí 830 triệu đồng.

Cũng tại lễ khánh thành cầu Cơi Ba, Báo Thanh Niên đã trao 30 suất học bổng Nguyễn Thái Bình (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng), Bệnh viện Chợ Rẫy tặng 30 phần quà tiếp sức đến trường động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập nhân dịp khai giảng năm học mới.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu khánh thành cầu Cơi Ba

Phát biểu tại lễ khánh thành cầu Cơi Ba, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải bày tỏ vui mừng khi địa phương có thêm cây cầu mới được đầu tư xây dựng kiên cố; bên cạnh công tác khám bệnh nhân đạo, tặng học bổng. Điều này thể hiện sự quan tâm và luôn hướng về người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời mong muốn, chính quyền và người dân xã Trần Văn Thời sẽ quan tâm giữ gìn để cây cầu sử dụng lâu dài. Các cháu học sinh nhận học bổng xem đây là động lực để cố gắng học giỏi, nghe lời cha mẹ, thầy cô để trở thành công dân tốt góp sức xây dựng quê hương.

TẤN THÁI