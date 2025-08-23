Trao yêu thương cho học sinh Lâm Đồng trước thềm năm học mới

Ngày 23-8, tại Trường Tiểu học N’Thôl Hạ (xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng), chương trình tình nguyện “Áo trắng đến trường” lần thứ 10 năm 2025 đã diễn ra, mang đến hàng trăm phần quà ý nghĩa cho học sinh và người dân địa phương trước thềm năm học mới.

Trao áo trắng, học bổng cho học sinh khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: THỦY TIÊN

Chương trình do Đoàn Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, Đoàn Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM, Đoàn Báo Sài Gòn Giải Phóng, Đoàn Viện Kiểm nghiệm Thuốc TPHCM, các chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên công ty VISSAN, Công ty TNHH MD Trường Thịnh, Trung tâm Anh ngữ WESET… phối hợp tổ chức tại xã Tân Hội. Đây là xã miền núi thuộc tỉnh Lâm Đồng, phần lớn người dân sinh sống là người dân tộc và còn nhiều hộ nghèo, cận nghèo.

Tại ngày hội, ban tổ chức đã trao tặng 500 áo trắng, 500 cặp, 5.000 quyển vở, 500 bộ dụng cụ học tập, 1.000 lốc sữa cho học sinh; tặng 20 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh nghèo hiếu học; trao tặng nhà trường 2 máy tính xách tay. Ngoài ra, chương trình còn có các hoạt động ẩm thực, trò chơi dân gian, góp thêm niềm vui cho thầy trò trước năm học mới.

500 học sinh từ 4 trường tiểu học tại địa phương đến dự ngày hội

Đồng thời, đoàn cũng đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 400 lượt người dân, tặng 400 phần quà nhu yếu phẩm qua “Gian hàng 0 đồng”. Nhiều người dân bày tỏ sự phấn khởi khi được thăm khám ngay tại địa phương, giảm bớt khó khăn trong đi lại.

Khám bệnh miễn phí cho người dân. Ảnh: THỦY TIÊN

Chăm lo, tặng quà người dân. Ảnh: THỦY TIÊN

Đặc biệt, để góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, đoàn tổ chức thăm hỏi, chăm lo Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tương (96 tuổi) có chồng và 2 con là liệt sĩ và Anh hùng Lực lượng Vũ trang Mai Thanh Minh (72 tuổi).

Đoàn thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tương. Ảnh: THỤY QUYÊN

Đoàn thăm Anh hùng Lực lượng Vũ trang Mai Thanh Minh. Ảnh: THỤY QUYÊN

Bác sĩ Hà Hiếu Trung, Bí thư Đoàn, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, cho biết chương trình “Áo trắng đến trường” trong 10 năm qua đã đến nhiều tỉnh, thành như Lâm Đồng, Đắk Nông (trước đây), Tây Ninh, Bình Phước (trước đây), Sóc Trăng (trước đây), Kiên Giang (trước đây)... Hành trình không đơn thuần chỉ trao tặng vật chất mà đã thực sự trở thành ngọn lửa ấm áp, tiếp sức cho hàng ngàn học sinh và người dân khó khăn, thắp thêm niềm tự hào lịch sử. Ngày hội tình nguyện còn là nơi thanh niên thành phố phát huy thế mạnh với tinh thần lấy chuyên môn làm tình nguyện phục vụ cộng đồng, vẽ nên những câu chuyện đẹp về sự tử tế, lòng nhân ái.

“Áo trắng đến trường” là ngày hội tình nguyện thường niên được tổ chức từ năm 2014 (gián đoạn 2 năm do dịch Covid-19). Qua 10 lần tổ chức, chương trình đã trao tặng hơn 5.000 áo trắng, 5.000 cặp học sinh, hàng chục ngàn bộ dụng cụ học tập, 80 chiếc xe đạp, 3 hệ thống lọc nước, 10 bộ máy vi tính cùng hàng trăm suất học bổng hỗ trợ học sinh nghèo. Ngày hội cũng tổ chức khám phát thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí, trao tặng gần 40 tấn gạo cho hơn 5.000 lượt người dân. Tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng. Sau một thập niên, “Áo trắng đến trường” đã trở thành điểm hẹn tình nguyện thường niên, góp phần thắp sáng ước mơ đến lớp của học sinh nghèo, lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái của tuổi trẻ TPHCM.

THỦY TIÊN