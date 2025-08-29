Nhịp cầu nhân ái

Hàng ngàn phần quà tặng đến trẻ em và bệnh nhi ung thư

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch IPPG vừa gửi tặng 180 phong bao trị giá 900 triệu đồng đến các em nhỏ bị ung thư tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Ngày 29-8, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) thông tin về món quà tặng ý nghĩa đến các bệnh nhi ung thư.

Đây là món quà được ông Johnathan Hạnh Nguyễn chuẩn bị, mỗi phong bao 5 triệu đồng và được trao tận tay các cháu.

Mr Nguyễn.jpg
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn tới bên giường bệnh để trao tận tay bao lì xì cho các cháu nhỏ

Nhiều cháu nhỏ vui mừng hớn hở khi được gặp lại ông như gặp người thân trong gia đình. Hoạt động thiện nguyện này được duy trì đều đặn vào dịp Quốc tế Thiếu nhi, Tết Nguyên đán…

Mr Hạnh Nguyễn.jpg
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn tặng quà, thăm hỏi bệnh nhi

Theo ông Johnathan Hạnh Nguyễn, ông đang nỗ lực góp một phần nhỏ, chung tay chăm lo cho những bệnh nhi ung thư, các mảnh đời kém may mắn phải lấy bệnh viện làm nhà. Từ món quà này, ông mong rằng các cháu nhỏ sẽ có thêm động lực, tinh thần chiến đấu với bệnh tật.

Cac em thieu nhi.jpg
Các em thiếu nhi được động viên, tặng quà tại Công viên Văn hóa Đầm Sen

Trước đó, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen cũng diễn ra chương trình “Vòng tay yêu thương – Chắp cánh ước mơ, vững bước tới trường” do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp cùng CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức.

Khoảng 3.000 em nhỏ, bao gồm trẻ mồ côi, khuyết tật và trẻ em yếu thế đã có một ngày tràn ngập niềm vui và nhận được những phần quà tặng ý nghĩa.

THI HỒNG

