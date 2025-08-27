Hỗ trợ một người dân tộc S’tiêng nghèo xây nhà

Sáng 27-8, tại xã Phú Trung, tỉnh Đồng Nai, Công an xã Phú Trung phối hợp cùng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh đã tổ chức trao tặng 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình anh Điểu Quân, một hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an xã Phú Trung và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Đồng Nai tặng bảng tượng trưng 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình anh Điểu Quân

Anh Điểu Quân (sinh năm 1986, dân tộc S'tiêng) hiện đang nuôi bốn người con trong điều kiện thiếu thốn trăm bề. Gia đình sống trong căn nhà tạm bợ được dựng sơ sài bằng tre nứa, phủ bạt trên mái, không đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Nguồn thu nhập chính chỉ dựa vào công việc làm thuê theo ngày, không ổn định, khiến giấc mơ về một mái ấm vững chắc trở nên quá xa vời.

Khoản hỗ trợ 80 triệu đồng là chiếc cầu nối đầy ý nghĩa, không chỉ giúp gia đình anh Quân có điều kiện xây dựng lại mái ấm vững chãi, mà còn tiếp thêm niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Đoàn Thế Anh, Phó Trưởng phòng PX01 Công an tỉnh Đồng Nai chia sẻ: “Nguồn kinh phí này thể hiện sự quan tâm, đồng hành của lực lượng công an đối với người dân. Chúng tôi mong muốn gia đình sớm có mái ấm mới, ổn định cuộc sống và tiếp tục nỗ lực vươn lên”.

BÙI LIÊM - XUÂN CHUNG