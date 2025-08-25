Mẹ ung thư nuôi con thiểu năng được Bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ 23,7 triệu đồng

Báo SGGP vừa trao tiền hỗ trợ đợt 2 cho người mẹ mắc bệnh ung thư nuôi con gái thiểu năng. Qua 2 đợt, bạn đọc hỗ trợ cho gia đình 23,7 triệu đồng.

Bà Nhung tiếp nhận tiền hỗ trợ đợt 2

Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) vừa phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai, UBND xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) trao 10,7 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ đợt 2 cho bà Trần Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1961, trú xã Ia Hrú).

Bà Trần Thị Tuyết Nhung có hoàn cảnh khó khăn, mắc ung thư buồng trứng giai đoạn cuối. Đến nay, bà đã trải qua 5 đợt xạ trị, kinh phí chữa bệnh đều nhờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm, nhà hảo tâm và tiền bán mảnh đất của gia đình. Con gái bà bị thiểu năng trí tuệ, dị tật tim bẩm sinh, mọi việc sinh hoạt cần có bàn tay chăm sóc của bà Nhung. Trước khó khăn đó, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai đã kết nối hoàn cảnh khó khăn nói trên đến với Báo SGGP. Qua 2 đợt, bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ cho bà Nhung 23,7 triệu đồng.

Tiếp nhận tiền hỗ trợ đợt 2, bà Trần Thị Tuyết Nhung vui mừng cảm ơn Báo SGGP và bạn đọc đã quan tâm giúp đỡ gia đình. Bà Trần Thị Tuyết Nhung cho biết sẽ sử dụng số tiền hỗ trợ để chữa bệnh, chăm sóc con gái.

Ngoài ra, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai đã kêu gọi bạn đọc báo đóng góp hơn 6,4 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình bà Nhung.

HỮU PHÚC