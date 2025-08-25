Nhịp cầu nhân ái

Mẹ ung thư nuôi con thiểu năng được Bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ 23,7 triệu đồng

SGGPO

Báo SGGP vừa trao tiền hỗ trợ đợt 2 cho người mẹ mắc bệnh ung thư nuôi con gái thiểu năng. Qua 2 đợt, bạn đọc hỗ trợ cho gia đình 23,7 triệu đồng.

vgt.jpeg
Bà Nhung tiếp nhận tiền hỗ trợ đợt 2

Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) vừa phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai, UBND xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) trao 10,7 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ đợt 2 cho bà Trần Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1961, trú xã Ia Hrú).

Bà Trần Thị Tuyết Nhung có hoàn cảnh khó khăn, mắc ung thư buồng trứng giai đoạn cuối. Đến nay, bà đã trải qua 5 đợt xạ trị, kinh phí chữa bệnh đều nhờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm, nhà hảo tâm và tiền bán mảnh đất của gia đình. Con gái bà bị thiểu năng trí tuệ, dị tật tim bẩm sinh, mọi việc sinh hoạt cần có bàn tay chăm sóc của bà Nhung. Trước khó khăn đó, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai đã kết nối hoàn cảnh khó khăn nói trên đến với Báo SGGP. Qua 2 đợt, bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ cho bà Nhung 23,7 triệu đồng.

Tiếp nhận tiền hỗ trợ đợt 2, bà Trần Thị Tuyết Nhung vui mừng cảm ơn Báo SGGP và bạn đọc đã quan tâm giúp đỡ gia đình. Bà Trần Thị Tuyết Nhung cho biết sẽ sử dụng số tiền hỗ trợ để chữa bệnh, chăm sóc con gái.

Ngoài ra, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai đã kêu gọi bạn đọc báo đóng góp hơn 6,4 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình bà Nhung.

Tin liên quan
HỮU PHÚC

Từ khóa

Truyền hình Gia Lai Trần Thị Tuyết Nhung Báo và Phát thanh Ia Hrú Gia Lai mẹ bị ung thư nuôi con thiểu năng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn