Bàn giao 17 căn nhà ở xã hội cho hộ gia đình khó khăn

Sáng 21-8, UBND phường Bến Cát (TPHCM) phối hợp các phường: Long Nguyên, Tây Nam,  Chánh Phú Hòa và Phú An (trên địa bàn tỉnh Bình Dương trước đây) và Tổng Công ty Becamex IDC, tổ chức bàn giao 17 căn nhà ở xã hội (NƠXH) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự có bà Trần Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Xí nghiệp Công nghiệp phát triển đô thị Mỹ Phước; bà Trần Thị Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bến Cát.

z6929680250797_d1be2ffd0a4878f08551752f9f130aa8.jpg
Người dân có hoàn cảnh khó khăn vui mừng khi được nhận nhà ở. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo đó, 17 căn NƠXH có tổng kinh phí 2,4 tỷ đồng, trong đó 1,4 tỷ đồng thuộc kinh phí của TP Bến Cát trước đây.

Các căn hộ nằm trong khu nhà ở An sinh xã hội Becamex - Khu 1 B Mỹ Phước, phường Thới Hòa, TPHCM. Mỗi căn có diện tích sàn 30m2, bao gồm 10m2 gác lửng, đã xây dựng hoàn thiện.

z6929680250798_4ae4427ec502c0f9ff1118270a91b7ac.jpg
Chủ tịch UBND phường Bến Cát Trần Thị Thảo cùng lãnh đạo các đơn vị bàn giao nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo Chủ tịch UBND phường Bến Cát, chương trình trao nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đợt này thực hiện trên cơ sở tiếp nối chương trình chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát” của TP Bến Cát trước đây.

z6929742386837_c84020fbe2088a5d96d9760b2693322d.jpg
Khu nhà ở xã hội Becamex

Đây là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái,” “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, góp phần mang lại mái ấm tình thương cho người nghèo, người yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau.

XUÂN TRUNG

