Báo SGGP vừa trao tiền hỗ trợ đợt 2 đến 2 hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Ngãi. Tổng số tiền bạn đọc của báo hỗ trợ cho 2 hoàn cảnh là 28,1 triệu đồng.

Ông Lê Hải Lâm, Chủ tịch UBND xã xốp (bên phải) thay mặt bạn đọc báo, trao tiền hỗ trợ đợt 2 đến gia đình anh A Tuất

Ngày 20-8, Báo SGGP phối hợp với UBND xã Xốp, tỉnh Quảng Ngãi trao 3,2 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ đợt 2 cho gia đình anh A Tuất (xã Xốp).

Như vậy, qua 2 đợt, bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ gia đình anh A Tuất 13,2 triệu đồng.

Anh A Tuất là công nhân thi công Nhà máy Thủy điện Đăk Mil 1 (xã Xốp). Vào ngày 31-12-2024, trong quá trình thi công đập ngăn dòng thuỷ điện nói trên, đã xảy ra tai nạn lao động khiến 5 công nhân tử vong, trong đó có anh A Tuất.

Anh A Tuất là trụ cột chính trong gia đình có 10 người. Trước khi xảy ra tai nạn, anh làm công nhân để nuôi mẹ già, 7 người con và vợ đang mang thai. Anh A Tuất mất, gia đình không có tiền để nuôi con thơ dại. Trước khó khăn của gia đình, bạn đọc Báo SGGP đóng góp giúp đỡ.

Tại buổi trao tiền đợt 2, ông Lê Hải Lâm, Chủ tịch UBND xã Xốp thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến Báo SGGP đã giúp đỡ gia đình anh A Tuất. Số tiền hỗ trợ, sẽ giúp gia đình vơi bớt khó khăn.

Ông Trần Thanh Hoàng (bên trái), Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Tơ Kan thay mặt bạn đọc Báo SGGP trao tiền hỗ trợ đợt 2 cho gia đình cháu Y Lành

Cùng ngày, Báo SGGP phối hợp Phòng Văn hóa xã Đăk Tơ Kan (tỉnh Quảng Ngãi) trao 4,9 triệu đồng bạn đọc Báo hỗ trợ đợt 2 cho gia đình cháu Y Lành (xã Đăk Tơ Kan).

Qua 2 đợt, bạn đọc hỗ trợ cho gia đình Y Lành 14,9 triệu đồng. Y Lành bị mắc bệnh tim và phổi nặng, cơ thể ốm yếu, không thể nói. Những cơn đau triền miên khiến Y Lành nhiều lần ngất xỉu. Hàng tháng, gia đình phải đưa cháu đi chữa trị. Số tiền chữa trị vượt quá sức của gia đình.

Tại buổi trao tiền, ông Trần Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Tơ Kan cho biết, gia đình cháu Y Lành có hoàn cảnh khó khăn. Báo SGGP cùng bạn đọc quan tâm, giúp đỡ, đã góp phần giúp gia đình có thêm điều kiện vượt qua khó khăn. Số tiền Báo SGGP và bạn đọc hỗ trợ, địa phương sẽ định hướng gia đình sử dụng để chữa bệnh cho cháu Y Lành.

HỮU PHÚC