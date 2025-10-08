Đắk Lắk: Xử lý giáo viên bóp cổ Bí thư Đoàn trường

Ngày 8-10, một lãnh đạo Sở GD- ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang xử lý vụ việc một giáo viên Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk) có hành vi bóp cổ đồng nghiệp.

Trường THPT Võ Nguyên Giáp

Theo ông N.T.S., Bí thư Đoàn Trường THPT Võ Nguyên Giáp, sáng 3-10, ông làm nhiệm vụ kiểm tra nề nếp học sinh theo sự phân công của ban giám hiệu nhà trường. Lúc này, thấy ông Đ.T. đỗ xe máy sai vị trí nên ông nhờ người này di chuyển xe ra khu vực quy định.

Tuy nhiên, ông Đ.T. có lời lẽ đe dọa và dùng tay bóp mạnh vào cổ ông S. 2 lần, gây trầy xướt vùng cổ. Toàn bộ vụ việc có bảo vệ, học sinh chứng kiến và camera an ninh của trường ghi lại.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, một lãnh đạo Trường THPT Võ Nguyên Giáp cho biết, ông Đ.T. có tính cách bất thường, nhiều lần nhục mạ, đánh học sinh và thách thức cả phụ huynh.

Trước đó, ông Đ.T. công tác tại Trường THPT Trần Nhân Tông (xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) và bị trường này kỷ luật 3 lần (2 lần cảnh cáo và 1 lần khiển trách).

Khi chuyển về Trường THPT Võ Nguyên Giáp, ông Đ.T. thường xuyên đánh mắng học sinh và bị trường kỷ luật 2 lần, mức khiển trách và cảnh cáo.

Nhà trường đã báo cáo vụ việc cho Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Đắk Lắk và Công an xã Ea Ô để xử lý vụ việc.

MAI CƯỜNG